Організатори Євробачення-2020 придумали альтернативу конкурсу

У зв'язку з пандемією коронавірусу у світі, пісенний конкурс Євробачення, який цього року мав відбутися в Роттердамі, довелося скасувати. Проте організатори придумали альтернативне шоу, яким хочуть підтримати європейців у нелегкий час.

Через пандемію коронавірусу, яка шириться планетою, відмінили чи перенесли заплановані культурні заходи, серед яких опинився і масштабний пісенний конкурс Євробачення-2020. Подія відбудеться наступного року. Проте організатори вирішили підбадьорити своїх глядачів у нелегкий час та планують організувати альнернативне онлайн-шоу.

Читайте також: Учасники Євробачення-2021 змушені змінити представлені пісні: деталі

Відповідна заява з'явилася на офіційному сайті Євробачення. У ній йдеться про те, що нове шоу не передбачатиме змагання. Основна мета такого проєкту – об'єднати всіх фанів, які чекали на подію, в період карантину. Таким чином організатори також виразили повагу до тих виконавців, які готувалися до участі в проєкті цього року.

Інші деталі стосовно запланованого шоу наразі невідомі.

Following the cancellation of #Eurovision 2020 we’d like to share some news with you from @EBU_HQ. pic.twitter.com/LVxLKYR6lg — Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 20, 2020

Зазначимо, станом на 23 березня у світі підтвердили понад 373 000 випадків зараження коронавірусом. Понад 16 000 людей померли, більш, ніж 101 000 одужали. Китайські експерти вважають, що для повної перемоги над коронавірусом Європі знадобиться приблизно два роки. Станом на ранок 24 березня в Україні вже 97 підтверджених випадків Covid-19 і 3 смерті від нього. Одній людині вдалося одужати.



Правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу