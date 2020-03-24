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Організатори Євробачення-2020 придумали альтернативу конкурсу

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Органазіатори Євробачення-2020 планують створити масштабне онлайн-шоу / Фото: Getty Images

У зв'язку з пандемією коронавірусу у світі, пісенний конкурс Євробачення, який цього року мав відбутися в Роттердамі, довелося скасувати. Проте організатори придумали альтернативне шоу, яким хочуть підтримати європейців у нелегкий час.

Через пандемію коронавірусу, яка шириться планетою, відмінили чи перенесли заплановані культурні заходи, серед яких опинився і масштабний пісенний конкурс Євробачення-2020. Подія відбудеться наступного року. Проте організатори вирішили підбадьорити своїх глядачів у нелегкий час та планують організувати альнернативне онлайн-шоу.

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Відповідна заява з'явилася на офіційному сайті Євробачення. У ній йдеться про те, що нове шоу не передбачатиме змагання. Основна мета такого проєкту – об'єднати всіх фанів, які чекали на подію, в період карантину. Таким чином організатори також виразили повагу до тих виконавців, які готувалися до участі в проєкті цього року.

Інші деталі стосовно запланованого шоу наразі невідомі.

Зазначимо, станом на 23 березня у світі підтвердили понад 373 000 випадків зараження коронавірусом. Понад 16 000 людей померли, більш, ніж 101 000 одужали. Китайські експерти вважають, що для повної перемоги над коронавірусом Європі знадобиться приблизно два роки. Станом на ранок 24 березня в Україні вже 97 підтверджених випадків Covid-19 і 3 смерті від нього. Одній людині вдалося одужати.


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Автор: Христина Кобак
Теги: Коронавірус Covid-19 Євробачення Євробачення 2020 LifeStyle
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