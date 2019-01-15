Організатори конкурсу краси Міс Україна змінили вимоги до учасниць шоу: цікаві деталі

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У Міс Україна змінили вимоги до учасниць шоу
У Міс Україна змінили вимоги до учасниць шоу / korupciya.com

Організатори грандіозного шоу Міс Україна розповіли про нововведення конкурсу краси. Зокрема, вони оновили критерії щодо віку та зросту учасниць.

Як повідомили представники конкурсу на офіційному сайті, зміни не пов'язані зі скандальним переобиранням Міс Україна-2018. Критерії скорегували через оновлення правил проведення міжнародних шоу Miss World, Miss Earth і Miss International.

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Відтепер у конкурсі братимуть участь більше дівчат. Зокрема, на титул Miss World зможуть претендувати  учасниці від 17 до 27 років та зі зростом не нижче, ніж 166,7 см, Miss World – від 17 до 27 років та не менше 166,7 см, Miss Earth – від 18 до 25 років, зріст – від 167,64 см.

Таким чином ми збільшуємо кількість дівчат, які можуть брати участь в конкурсі Міс Україна. Щиро сподіваємося, що дамо шанс ще більшому числу українок втілити свою мрію!
– розповіли представники конкурсу краси. 

Нововведення почали діяти з 29 січня 2019 рок. Відтак наступне шоу, що прогримить восени, буде відповідати новим вимогам. 

Яким скандалом відзначилось шоу Міс Україна-2018?
У фіналі конкурсу краси титул Міс Україна-2018 отримала киянка Вероніка Дідусенко. Однак всього за тиждень організатори шоу з'ясували: дівчина обманула їх при заповненні анкети. Красуня забула написати, що була заміжня та виховує маленького сина. За умовами Міс Україна, молода мама не може представляти країну на конкурсі краси. Відтак Вероніка Дідусенко зі скандалом втратила корону. Замість неї на шоу поїхала Леоніла Гузь

Теги: Новини України LifeStyle Конкурс краси Міс Україна
Джерело: 24 Канал
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