Організатори премії Оскар-2020 змінили правила та перейменували категорії

Всього кілька тижнів тому таблоїди припинили виблискувати заголовками про Оскар-2019, як Американська академія нагадала, що вже потрібно готуватися до наступної, 92-ї, церемонії нагородження. Організатори Оскар-2020 оголосили про дату проведення премії та оновлені правила.

Цьогорічна церемонія нагородження Оскар-2019 здивувала номінантів і фанатів премії відсутністю ведучих, оскільки всі попередні роки лауреатів оголошували затверджені провідники. Як повідомляється на офіційному сайті Американської кіноакадемії, Оскар-2020 також здивує шанувальників і номінантів престижної кінопремії.

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Організатори церемонії повідомили про деякі оновлення у назвах категорій. Так, номінація "Найкращий фільм іноземною мовою" (Foreign Language Film) матиме назву "Міжнародний художній фільм" (International Feature Film). В Американській кіноакадемії обґрунтували таке рішення тим, що слово "іноземний" є застарілим, тому було прийнято його замінити.

Також у джерелі зазначили, що категорія "Грим і зачіски" збільшить кількість фільмів з трьох до п'яти, а шорт-лист – з семи до десяти. А кінострічки, які претендуватимуть на статуетки в номінаціях "Найкращий короткометражний анімаційний фільм" і "Найкращий короткометражний ігровий фільм" можуть бути показані лише в Лос-Анджелесі, де проходить премія Оскар, або у Нью-Йорку.

Також боротьби за звання "Найкращого анімаційного фільму" кінокартини не обов'язково повинні бути показані на великих екранах протягом року.