Організатори скасували концерт Ероса Рамазотті: офіційна причина

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Концерт Ероса Рамазотті скасували
Концерт Ероса Рамазотті скасували / www.eventinbus.com

Популярний італійський співак Ерос Рамазотті не виступить у Києві. За два тижні до грандіозного концерту організатори заявили про скасування події.

Як раніше повідомляли журналісти LifeStyle 24, Ерос Рамазотті мав дати концерт у столичному Палаці спорту 8 жовтня 2019 року. Виступ був частиною світового турне, яке охоплює 5 континентів, та створене на підтримку нового студійного альбому "Vita Ce N’è", що в перекладі означає "життя". Перші анонси події з'явились ще восени 2018 року, а організатори зізнавались, що виступ Ероса Рамазотті пройде на унікальній сцені у супроводі світлового шоу.

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Однак 25 вересня стало відомо, що виступ знаменитого українця скасовується. За словами представників компанії CA Melnitsa Kyiv, однією з причин такого рішення були труднощі в доставці обладнання для шоу. 

"У зв'язку з непереборними логістичними труднощами, пов'язаними з доставкою концертного обладнання, необхідного для проведення шоу Ероса Рамазотті в Україні, з незалежних від організатора і артиста причин київський концерт Ероса Рамазотті, заявлений на 8 жовтня 2019 року в Палаці Спорту – не відбудеться. Перепрошуємо за незручності, спричинені скасуванням концерту", – йдеться в офіційній заяві агентства Melnitsa.

Окрім цього, організатори запевнили українських меломанів, що повернуть всі кошти за квитки. Повернення грошей здійснюватимуть на картку людини, яка заповнить необхідну заяву та надасть всі необхідні дані, зокрема, копію придбаного квитка. Прийом заявок почав діяти з 25 вересня і триватиме до 10 грудня 2019 року. 

Хто такий Ерос Рамаззотті?Знаменитий італійський співак, якого вважають одним із найпопулярніших вокалістів. За час своєї вокальної кар'єри Ерос Рамаззотті випустив 11 студійних, кілька концертних альбомів і понад 40 синглів, практично кожен з яких ставав хітом у світі. Артист записав дуети з Шер, Тіною Тернер, Андреа Бочеллі, Петсі Кенсит, Адріано Челентано, Лучано Паваротті та іншими легендарними зірками.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини Києва
Джерело: LifeStyle 24
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