Організатори церемонії Оскар відзначились черговим гучним скандалом: цікаві деталі

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Організатори Оскар 2019 потрапили до гучного скандалу
Організатори Оскар 2019 потрапили до гучного скандалу / www.dw.com

91-а церемонія вручення престижної кінопремії Оскар може увійти в історію як найскандальніша. Спершу від шоу відмовився ведучий, а тепер представників Кіноакадемії звинуватили в обмеженні прав акторів.

Трішки більше місяця залишається до приголомшливого шоу, яке прогримить у Лос-Анджелесі. Десятки кінозірок приїдуть до міста, щоб взяти участь у церемонії нагородження "Оскар 2019". Проте знакове для Голлівуду шоу може не тільки залишитись без ведучих, але й стати найскандальнішим в історії.

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Гільдія акторів США, яка щорічно вручає нагороди SAG Awards, на офіційному сайті висунула резонансне звинувачення своїм колегам з Кіноакадемії. За їх словами, організатори "Оскару" чинять тиск на зірок та забороняють їм брати участь в інших церемоніях.

"Ми отримали декілька скарг та самі стали очевидцями тактики тиску від Кіноакадемії, метою якої є спроба контролювати появу зірок на кінопреміях. Це самокорисливе залякування членів SAG Awards, скероване на обмеження наших можливостей у відзначенні співвітчизників за їх роботу упродовж усього сезону. Актори повинні мати змогу приймати будь-яку пропозицію та вирішувати, чи брати участь в анонсованих святах", – йдеться у заяві. 

Зазначимо, що сезон нагороджень – це особливий час у Голлівуді, коли зірки популярних кінострічок отримують відзнаки за свій талант. Тому Гільдія акторів США сподівається, що всі запрошені гості прийдуть на їхню церемонію, яка відбудеться 28 січня в Лос-Анджелесі, та не будуть зважати на тиск з боку представників Оскара. 

Що відомо про церемонію "Оскар 2019"?91 церемонія вручення кінопремії "Оскар" відбудеться 24 лютого 2019 року у Лос-Анджелесі. Оголошення номінантів кінопремії пройде майже місяцем раніше – 22 січня. В лонг-лист претендентів на премію "Оскар" увійшло дві українські стрічки: "Переломний момент: Війна за демократію в Україні" Олеся Саніна і Марка Харріса в категорії "Найкращий документальний фільм" та фільм "Донбас" Сергія Лозниці в категорії "Найкращий фільм іноземною мовою".

Теги: LifeStyle Оскар-2019 Нагороди Скандал
Джерело: 24 Канал
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