Організатори Євробачення-2020 замість конкурсу покажуть серію онлайн-концертів на ютубі

Цього року довелося скасувати пісенний конкурс Євробачення у зв'язку з пандемією коронавірусу. Проте організатори шоу вирішили підтримати прихильників, які перебувають на карантині і приготували серію онлайн-концертів на ютубі. Перший епізод вийде 3 квітня.

Багато світових зірок скасували концертні тури через поширення коронавірусу у світі. Мільйони людей залишаються вдома, щоб зберегти своє здоров'я та життя. Для того, щоб підтримати світ у такий нелегкий час та якось розважити шанувальників Євробачення, організатори конкурсу вирішили запровадити декілька домашніх онлайн-концертів на ютубі. Про це йдеться на сайті eurovision.tv та на офіційній сторінці конкурсу в твіттері.

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Першим учасником альтернативного шоу стане Раян О'Шонессі, представник Ірландії у 2018 році.

Кожен епізод такого концерту передбачає виступи декількох учасників конкурсу, в тому числі й виконавців, які мали боротися за перемогу цього року. Конкурсанти виконають авторську композицію та кавер-версію іншої пісні Євробачення.

Зазначається, що хіт для кавер-версії обиратимуть глядачі за допомогоюю голосування у соціальних мережах. 4 композиції для опитування оберуть самі артисти.