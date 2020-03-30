Організатори Євробачення-2020 замість конкурсу покажуть серію онлайн-концертів на ютубі
Цього року довелося скасувати пісенний конкурс Євробачення у зв'язку з пандемією коронавірусу. Проте організатори шоу вирішили підтримати прихильників, які перебувають на карантині і приготували серію онлайн-концертів на ютубі. Перший епізод вийде 3 квітня.
Багато світових зірок скасували концертні тури через поширення коронавірусу у світі. Мільйони людей залишаються вдома, щоб зберегти своє здоров'я та життя. Для того, щоб підтримати світ у такий нелегкий час та якось розважити шанувальників Євробачення, організатори конкурсу вирішили запровадити декілька домашніх онлайн-концертів на ютубі. Про це йдеться на сайті eurovision.tv та на офіційній сторінці конкурсу в твіттері.
Читайте також: Гурт Go_A представить нову пісню на Євробачення-2021 українською мовою
Першим учасником альтернативного шоу стане Раян О'Шонессі, представник Ірландії у 2018 році.
Кожен епізод такого концерту передбачає виступи декількох учасників конкурсу, в тому числі й виконавців, які мали боротися за перемогу цього року. Конкурсанти виконають авторську композицію та кавер-версію іншої пісні Євробачення.
Зазначається, що хіт для кавер-версії обиратимуть глядачі за допомогоюю голосування у соціальних мережах. 4 композиції для опитування оберуть самі артисти.
Читайте також
-
У Netflix вигадали оригінальний спосіб, як змусити людей дотримуватись умов карантинусьогодні , 12:11
-
72-річний батько Девіда Бекхема одружується з мільйонеркоюсьогодні , 11:40
-
Дональд Трамп заявив, що уряд не виділятиме коштів на охорону принца Гаррі та Меган Марклсьогодні , 09:32
-
Хворого на коронавірус Пласідо Домінго виписали з лікарні після ускладнень, – ЗМІсьогодні , 11:02
-
Автор хіта I Love Rock 'n' Roll Алан Меррілл помер від коронавірусусьогодні , 11:44
-
Ольга Фреймут показала фото з дитинства, на якому вражаюче схожа зі своєю донькоюсьогодні , 12:48