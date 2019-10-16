Оргкомітет Євробачення в Україні оголосив про старт Нацвідбору: деталі і нові правила

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Національний відбір Євробачення-2020 в Україні
Національний відбір Євробачення-2020 в Україні / Радіо Свобода

Телеканал СТБ та UA: Суспільне мовлення оголосили про початок Національного відбору на Євробачення-2020 в Україні. З 16 жовтня по 25 грудня відбуватиметься прийом анкет від виконавців, а самі етапи відбору глядачі побачать у лютому наступного року.

Дати і склад оргкомітету

Відомо, що перший, другий Нацвідбори, а також фінал відбудуться 8, 15 та 22 лютого відповідно. У фіналі конкурсу і визначиться головний претендент від України на конкурс Євробачення у Нідерландах в травні 2020 року. Про це передає пресслужба сайту "UA: Суспільне мовлення"

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Музичним продюсером Національного відбору залишився Руслан Квінта, а креативною продюсеркою стала Наталія Франчук. Сергій Притула стане ведучим прямих ефірів. 

Національний відбір Євробачення-2020 в Україні
Національний відбір Євробачення-2020 в Україні / Facebook / @UA: Євробачення

Оновлені правила

Організатори відбору також повідомили, що цьогорічний конкурс проходитиме за оновленими правилами. Зокрема, це стосується умов щодо обмеження виступів конкурсантів у країні-агресорі – Росії.

Всі виконавці, які подаватимуть заявки на участь в Нацвідборі, не повинні мати у своїй біографії будь-яку концертну діяльність на території Росії з 2014 року, а також не плануватимуть та не анонсуватимуть там концерти під час конкурсу й до фіналу Євробачення. Оновлені правила також стосуються питання Криму – виконавці з 2014 року не повинні були в’їжджав на територію півострова.

Євробачення – особливий пісенний конкурс, бо він не тільки про музику, це про можливість представити свою країну у світі. Тому для нас, як для Суспільного мовника України, важливо організувати відбір спільно з СТБ таким чином, щоб представником України був не лише талановитий і яскравий артист, а й той, хто цілковито розуміє цю відповідальність, поділяє позицію та цінності українського суспільства й готовий дотримуватися правил конкурсу; той, хто зможе якнайкраще представити нашу країну на міжнародній арені,
– йдеться в офіційній заяві голови правління UA: Суспільне мовлення Зураба Аласанії.

Керуюча директорка телеканалу СТБ Людмила Семчук додала, що після скандалу на українському Національному відборі зі співачкою MARUV організатори серйозно замислилися над змінами, які, на їхню думку, було необхідно внести.

Фінансова підтримка

Додамо, що фінансову підтримку переможцю Національного відбору під час підготовки, поїздки та перебування на конкурсі Євробачення надаватиме UA: Суспільне мовлення. А витрати на проведення кастингу та телевізійну частину Національного відбору візьме на себе телеканал СТБ.

Що відомо про Євробачення-2020?Міжнародний музичний конкурс пройде у Роттердамі, Нідерланди. Найбільш імовірними датами для проведення конкурсу в Нідерландах досі залишаються 12 травня (перший півфінал), 14 травня (другий півфінал) та 16 травня (фінал). Країна вже готується до прийому делегацій із 40 держав світу, а організатори розпочали створення макету головної сцени. Наразі відомо перших учасників на Євробачення-2020: співак Бласа Канто від Іспанії та гурт Hooverphonic від Бельгії.

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Автор: Уляна Журба
Теги: Новини України LifeStyle Євробачення Євробачення 2020 Музика Новини LifeStyle
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