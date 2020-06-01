Захисні маски вже давно перетворилися на стильний аксесуар образів. Проте креативні засоби захисту використовують не лише зірки, а й народні депутати та політики. Оригінальні ідеї чиновників дивіться у підбірці LifeStyle 24.

Припускають, що масковий режим в Україні можуть продовжити до кінця року. Після послаблення карантинних обмежень для більшості громадян захисна маска – щоденний незамінний елемент одягу. Так, для того, аби внести різноманіття у буденний гардероб, українці вдаються до оригінальних дизайнів засобів захисту. 24 канал підготував підбірку, якою доводить, що нардепи та політики не втрачають оптимізму й також вдаються до креативу.

Читайте таакож Депутатка від "Слуги народу" Богуцька сконфузилась в'язаною маскою у залі Ради – фото

Так, народна депутатка від "Голосу" Соломія Бобровська у Верховній Раді з'явилася у захисній масці з зображенням лисиці. Такий оригінальний аксесуар одразу ж розкритикували в мережі за порушення дрес-коду. Натомість членкиня депутатської групи "За майбутнє" Лариса Білозір уникла яскравих кольорів та своєрідних анімалістичних принтів. Вона з'явилася в парламенті в чорній масці, прикрашеній масивною білою квіткою.

У той час народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк був більш радикальним у своєму виборі. Сьогодні, 1 червня, він постав у Верховній Раді в чорній масці з агресивним виразом. Користувачі мережі прозвали його "бабусиним вампірятком" та зауважили, що такий вибір більше пасував для Геловіну. Сам нардеп пояснив, що маска – своєрідна відповідь на дії уряду.