24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Оригінальні писанки, які зможе зробити кожен: покрокове відео

- Читать новость на русском
Як зробити писанки на Великдень: рецепт Олександри Кучеренко / www.entrepreneur.com

Православні християни відзначатимуть Великдень у неділю, 19 квітня. До свята залишилось кілька днів, відтак зіркові господині вже діляться з прихильниками своїми родинними рецептами і лайфхаками. До своєрідного флешмобу долучилась і Олександра Кучеренко, яка розповіла простий спосіб створення писанки.

Хоч українці у 2020 році Великдень проведуть на карантині, підготовка до свята все ж триває. Модель і ведуча Олександра Кучеренко вперше зустріне цей день у статусі дружини Дмитра Комарова. Тому залюбки ділиться з прихильниками, як триває підготовка до свята. 

Дивіться також: Великодній кошик: 5 цікавих ідей для оформлення своїми руками

"Почала готуватися до Великодня! З дитинства обожнюю всю цю передсвяткову метушню! Коли на весь будинок пахне маминою пасочкою з цукатами, і вже просто не терпиться відламати верхівку і з'їсти всю солодку глазур. Цього року, сама ставши господинею на кухні, спробую вперше спекти паску! Сподіваюся, вийде", – поділилась Олександра Кучеренко. 

Та якщо з випічкою модель дещо сумнівається, то у прикрашанні писанок може назвати себе майстринею. Олександра Кучеренко розповіла, що буде традиційно робити крашанки та випробувала новий рецепт декору святкових яєць, що зможе повторити кожен. Для створення писанок знадобляться серветки з яскравими малюнками і яєчний білок. 

" У чому я точно відчуваю себе кваліфікованим фахівцем, то це в розфарбовуванні яєць. Улюблена справа напередодні Великодня з ранніх років! Цього разу, крім класичного способу фарбування, вирішила спробувати новий для себе метод декорування. За допомогою серветок. Виявилося, це так просто і так красиво! І нешкідливо… Бажаю всім ідеальних крашанок та смачних пасок! Зараз саме час поекспериментувати на кухні і згадати сімейні традиції!" – додала вона. 

Як створити оригінальні писанки вдома: покрокове відео

Перед Великоднем журналісти вирішили поцікавитись у своїх читачів, як ви будете проводити це свято. Візьміть участь в опитуванні та дізнайтесь результати.

 

 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle Великдень Традиції
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 10:39 Вікторії Бекхем – 46! Як успішна бізнесвумен поєднує роботу, материнство та спорт
Юлія Турелик
16 квітня 18:32 Ви вже спекли великодню паску? Святкове опитування
Уляна Журба
16 квітня 14:46 Пасхальні традиції: чому фарбують яйця на Великдень
Олена Булан
16 квітня 11:48 Сирна паска на Великдень: 3 найкращі рецепти
Квітослава Туз
16 квітня 11:08 Як зробити глазур для паски: найпростіші рецепти
Квітослава Туз

Новини
Більше новин