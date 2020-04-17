Оригінальні писанки, які зможе зробити кожен: покрокове відео

Православні християни відзначатимуть Великдень у неділю, 19 квітня. До свята залишилось кілька днів, відтак зіркові господині вже діляться з прихильниками своїми родинними рецептами і лайфхаками. До своєрідного флешмобу долучилась і Олександра Кучеренко, яка розповіла простий спосіб створення писанки.

Хоч українці у 2020 році Великдень проведуть на карантині, підготовка до свята все ж триває. Модель і ведуча Олександра Кучеренко вперше зустріне цей день у статусі дружини Дмитра Комарова. Тому залюбки ділиться з прихильниками, як триває підготовка до свята.

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"Почала готуватися до Великодня! З дитинства обожнюю всю цю передсвяткову метушню! Коли на весь будинок пахне маминою пасочкою з цукатами, і вже просто не терпиться відламати верхівку і з'їсти всю солодку глазур. Цього року, сама ставши господинею на кухні, спробую вперше спекти паску! Сподіваюся, вийде", – поділилась Олександра Кучеренко.

Та якщо з випічкою модель дещо сумнівається, то у прикрашанні писанок може назвати себе майстринею. Олександра Кучеренко розповіла, що буде традиційно робити крашанки та випробувала новий рецепт декору святкових яєць, що зможе повторити кожен. Для створення писанок знадобляться серветки з яскравими малюнками і яєчний білок.

" У чому я точно відчуваю себе кваліфікованим фахівцем, то це в розфарбовуванні яєць. Улюблена справа напередодні Великодня з ранніх років! Цього разу, крім класичного способу фарбування, вирішила спробувати новий для себе метод декорування. За допомогою серветок. Виявилося, це так просто і так красиво! І нешкідливо… Бажаю всім ідеальних крашанок та смачних пасок! Зараз саме час поекспериментувати на кухні і згадати сімейні традиції!" – додала вона.

Як створити оригінальні писанки вдома: покрокове відео

Перед Великоднем журналісти вирішили поцікавитись у своїх читачів, як ви будете проводити це свято. Візьміть участь в опитуванні та дізнайтесь результати.