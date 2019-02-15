Орландо Блум оконфузився через обручку для Кеті Перрі: деталі

547
Кеті Перрі та Орландо Блум
Кеті Перрі та Орландо Блум / www.etonline.com

Голлівудський актор Орландо Блум вирішив вдруге створити сім'ю. Красень освідчився своїй коханій, співачці Кеті Перрі, та подарував їй на заручини каблучку з чималим каменем. Однак яскрава прикраса стала приводом для конфузу.

Як відомо, на День закоханих Орландо Блум та Кеті Перрі заручились. Пара підтвердила всі чутки ЗМІ, опублікувавши миле фото на фоні червоних кульок у формі серця. На пальці співачки виднілась каблучка з дорогоцінним камінням. 

Читайте також: Тримайтеся далі від мого чоловіка: Кеті Перрі купила побачення з Блумом за 50 тисяч доларів

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KATY PERRY (@katyperry)


Обручка Кеті Перрі / Facebook / @maryarises

Коштовність одразу ж привернула увагу допитливих користувачів мережі. І поки прихильники знаменитої пари засипали їх компліментами, прикрасу Кеті Перрі порівняли з каблучкою, яку Орландо Блум подарував своїй першій дружині – моделі Міранді Керр. Згідно з фото, опублікованого в мережі, дві коштовності мають подібну форму. Тому або це частина традиції Орландо Блума, або він мимоволі повторився. В будь-якому разі це неабияк розсмішило мережу. 

Каблучка Кеті Перрі та Міранди Керр
Каблучка Кеті Перрі та Міранди Керр / Instagram / @fieryswallow 

Шквал критики та насмішок прокоментував президент WP Diamonds Ендрю Браун. За його словами, хоч дві каблучки мають схожу форму, однак прикраса Кеті Перрі – дуже унікальна, повідомляє E! News. Ювелірний виріб оцінюється в 5 мільйонів доларів, в той час як каблучка Міранди Керр обійшлась Орланду Блуму в близько 70 тисяч. 

Що відомо про стосунки Орландо Блума та Кеті Перрі?Зірки почали зустрічатись ще у 2016 році. Тоді чимало інсайдерів припускали, що романтичні стосунки норовливої Перрі і трудоголіка Блума не протривають довго. Так і сталось: у лютому 2017 року пара оголосила про розрив. Та почуття знаменитостей все ж були сильнішими, тому у серпні вони відновили роман і відвідали концерт Еда Ширана. ЗМІ неодноразово поширювали чутки про те, що закохані планували одружитися. Тепер всі чутки офіційно підтвердились. 

blog_ava
Сміються росіянам в очі: з'явилося унікальне фото українських моряків з суду у РФ
сьогодні
8004
Теги: LifeStyle Музика Кеті Перрі Зіркові весілля Голлівуд Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Україні
сьогодні 18:59 Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Україні
278
Який режисер отримає перемогу на Оскарі-2019: Ваша думка
сьогодні 18:05 Який режисер отримає перемогу на Оскарі-2019: Ваша думка
284
Коли пройде Оскар-2019: дата кінопремії
сьогодні 16:24 Коли пройде Оскар-2019: дата кінопремії
1775
Великдень в Україні 2019: дата і традиції
сьогодні 12:51 Великдень в Україні 2019: дата і традиції
4264
Нацвідбір Євробачення-2019: чи погоджуєтесь ви з результатами півфіналів шоу – опитування
17 лютого 11:01 Нацвідбір Євробачення-2019: чи погоджуєтесь ви з результатами півфіналів шоу – опитування
1202
Еду Ширану – 28: біографія та топові сингли співака
17 лютого 10:03 Еду Ширану – 28: біографія та топові сингли співака
Олена Кандяк 607
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук