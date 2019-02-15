Орландо Блум оконфузився через обручку для Кеті Перрі: деталі

Голлівудський актор Орландо Блум вирішив вдруге створити сім'ю. Красень освідчився своїй коханій, співачці Кеті Перрі, та подарував їй на заручини каблучку з чималим каменем. Однак яскрава прикраса стала приводом для конфузу.

Як відомо, на День закоханих Орландо Блум та Кеті Перрі заручились. Пара підтвердила всі чутки ЗМІ, опублікувавши миле фото на фоні червоних кульок у формі серця. На пальці співачки виднілась каблучка з дорогоцінним камінням.

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Обручка Кеті Перрі / Facebook / @maryarises

Коштовність одразу ж привернула увагу допитливих користувачів мережі. І поки прихильники знаменитої пари засипали їх компліментами, прикрасу Кеті Перрі порівняли з каблучкою, яку Орландо Блум подарував своїй першій дружині – моделі Міранді Керр. Згідно з фото, опублікованого в мережі, дві коштовності мають подібну форму. Тому або це частина традиції Орландо Блума, або він мимоволі повторився. В будь-якому разі це неабияк розсмішило мережу.



Каблучка Кеті Перрі та Міранди Керр / Instagram / @fieryswallow

Шквал критики та насмішок прокоментував президент WP Diamonds Ендрю Браун. За його словами, хоч дві каблучки мають схожу форму, однак прикраса Кеті Перрі – дуже унікальна, повідомляє E! News. Ювелірний виріб оцінюється в 5 мільйонів доларів, в той час як каблучка Міранди Керр обійшлась Орланду Блуму в близько 70 тисяч.

Що відомо про стосунки Орландо Блума та Кеті Перрі?Зірки почали зустрічатись ще у 2016 році. Тоді чимало інсайдерів припускали, що романтичні стосунки норовливої Перрі і трудоголіка Блума не протривають довго. Так і сталось: у лютому 2017 року пара оголосила про розрив. Та почуття знаменитостей все ж були сильнішими, тому у серпні вони відновили роман і відвідали концерт Еда Ширана. ЗМІ неодноразово поширювали чутки про те, що закохані планували одружитися. Тепер всі чутки офіційно підтвердились.