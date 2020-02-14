Орландо Блум присвятив татуювання сину: прихильники помітили помилку в імені нащадка

43-річний британський актор публічно оконфузився. Люблячий татко хотів назавжди закарбувати ім'я свого єдиного сина Флінна на своєму тілі. Проте, як виявилося, майстер тату не надто добре володів азбукою Морзе й допустив у імені хлопчика помилку.

На офіційній сторінці голлівудського красеня в інстаграмі з'явився зворушливий допис, у якому актор похизувався новим татуюванням. Орландо Блум наважився написати на руці ім'я дев'ятирічного сина Флінна, який народився у шлюбі з австралійською супермоделлю Мірандою Керр.

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Серію чорно-білих світлин зірка провокативно підписав: "Нове тату. Можете здогадатися про кого?". Напис був зроблений за допомогою азбуки Морзе. Проте пильні фоловери не лише швидко з'ясували, кому присвячене татуювання, а й помітили помилку в імені сина Орландо Блума.



Татуювання Орландо Блума на честь сина / Instagram / @orlandobloom

Як зазначає видання Page Six, майстру вдалося правильно зобразити час появи на світ хлопчика – 6 січня 2011 року о 9:03 ранку. Проте замість ім'я "Флінн" він написав "Фрінн", забувши про ще одну крапку. Проте чоловік не став заперечувати своєї неуважності й публічно запевнив шанувальників актора, що він терміново внесе корективи у ім'я сина Орландо Блума.



Татуювання Орландо Блума на честь сина / Instagram / @orlandobloom