Орландо Блум продає свій особняк після заручин з Кеті Перрі: ціна будинку 9 мільйонів доларів

Британський актор Орландо Блум вирішив продати свій "холостяцький" маєток в Беверлі-Гіллз через місяць після заручин за співачкою Кеті Перрі. Зірка "Піратів Карибського моря" оцінив нерухомість у 9 мільйонів доларів.

Зіркова пара заручилася на День всіх закоханих і повідомила про це на сторінках в соціальних мережах. Одразу після цього Кеті Перрі вдалося продати свій маєток, який ніхто не купував протягом трьох років. Тепер її обранець Орландо Блум вирішив продати свій будинок, в якому провів майже два роки свого холостяцького життя. Про це повідомляє видання Variety.

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Маєток у Беверлі-Гіллз площею 370 квадратних метрів розташований в найпрестижнішому та найдорожчому районі на схилах гір Санта-Моніка. Орландо Блум придбав його майже два роки тому в знаменитого мексиканського архітектора Мігеля Анхеля Арагонеса за 7 мільйонів доларів.

У будинку розташовані чотири спальні, велика вітальня, кухня-їдальня і чотири ванні кімнати. За час володіння маєтком Орландо Блум змінив вигляд заднього двора, вбудувавши на ньому відкритий басейн, SPA та зону барбекю. Після проведення будівельно-ремонтних робіт актор оцінив нерухомість у 8,9 мільйона доларів.



Будинок Орландо Блума / Variety



Будинок Орландо Блума / Variety



Будинок Орландо Блума / Variety



Будинок Орландо Блума / Variety



Будинок Орландо Блума / Variety



Будинок Орландо Блума / Variety



Будинок Орландо Блума / Variety



Будинок Орландо Блума / Variety



Будинок Орландо Блума / Variety



Будинок Орландо Блума / Variety