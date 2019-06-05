Орландо Блум та Кара Делевінь знялись у містичному серіалі: перший трейлер

Голлівудський актор Орландо Блум вирішив відійти від образу звабливого красеня та зіграв детектива у містичному серіалі "Карнівал Роу" (Carnival Row). Ще одну головну роль у кінострічці отримала запальна модель і акторка Кара Делевінь.

Як повідомляє The Daily Mail, сюжет серіалу розгортається у вигаданому містичному місті вікторіанської епохи Бюрги. Поряд із людьми живуть істоти, які втекли від воєн та повстань. Однак серія загадкових вбивств може знищити і без того хиткі відносини між жителями міста.

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Розслідувати злочини береться детектив Райкрофт Філострейт, якого майстерно зіграв Орландо Блум. Він зацікавлений у справі, адже його кохана стала однією з жертв загадкових нападників. Допомагає детективу фея Віньетт Стоунмосс (Кара Делевінь), яка підозрює, що злочини могли вчинити не міфічні істоти, а ті, хто зацікавлений у великій війні.

Як і Кару, мене дуже тягнуло зіграти темного персонажа, який живе в цьому місті. Світ "Карнівал Роу" не схожий ні на що, що я коли-небудь читав,

– розповів Орландо Блум.

Наразі відомо, що перший сезон серіалу "Карнівал Роу" складатиметься із 8 епізодів. Сценарій кінострічки був написаний ще 13 років тому, однак тільки у 2019 році Джон Еміел взявся його екранізувати. Спершу режисерське крісло хотіли віддати легендарному Гільєрмо дель Торо, однак він відмовився від проекту через уже заплановані фільми.

Прем'єра серіалу "Карнівал Роу" відбудеться 30 серпня 2019 року на платформі Amazon.

Дивіться трейлер до серіалу "Карнівал Роу": відео