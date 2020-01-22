Орландо Блум зіграє принца Гаррі в новому комедійному мультсеріалі про королівську сім'ю

Відомий голлівудський актор, зірка фільму "Карнівал Роу", Орландо Блум зіграє у новому комедійному мультсеріалі, створенням якого займається потоковий сервіс HBO Max. Проєкт отримав назву "Принц". У ньому наречений Кеті Перрі перетвориться в принца Гаррі. Інші деталі проєкту – далі на LifeStyle 24.

Про це повідомляють іноземні видання Fox News та Deadline з посиланням на інстаграм-сторінку творця ідеї Гері Яанетті.

До речі, Меган Маркл і принц Гаррі зніматимуть документальні фільми

У джерелах зазначається, що в анімаційній стрічці події відбуватимуться з погляду маленького принца Джорджа, сина принца Вільяма і Кейт Міддлтон. Загалом сюжет серіалу буде засновано на дописах, що періодично з’являються на сторінці в інстаграмі письменника Гері Яанетті. До слова, американець також братиме участь у зйомках і озвучуватиме принца Джорджа.

А от принца Гаррі зіграє Орландо Блум. Далі ролі розподілилися так: Кондола Рашад зіграє Меган Маркл, зірка "Гри престолів" Іван Реон перетвориться у принца Вільяма, а Люсі Панч зіграє Кейт Міддлтон. Попри те, що в реальному житті королівська сім’я не розголошує імен своїх прислуг, у серістрічці одну з головних ролей зіграє також їхній дворецький. У мультфільмі "Принц" ним стане Алан Каммінг.