Ось, що відбувається з артистами, – Джамала замилувала кумедним відео зі зйомок "Голос Діти"

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Джамала з сином на зйомках "Голос. Діти"
Джамала з сином на зйомках "Голос. Діти" / Instagram / @jamala

Українська виконавиця Джамала у 2019 році вперше стала однією із суддей 5 сезону проекту "Голос. Діти". Разом з учасниками гурту "Время и стекло" та Дзідзьо вона записала кумедне відео, на якому застосувала один з найпопулярніших фільтрів додатку Snapchat.

У своєму Instagram напередодні старту проекту "Голос. Діти" 5 сезон на "1+1" Джамала оприлюднила відео. Кадри були зафіксовані на знімальному майданчику, коли проводились записи "сліпих прослуховувань", першу частину яких ми побачимо вже завтра, 26 травня, о 21:00.

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Ось що відбувається з артистами, які потрапляють на "Голос. Діти"!
Ви думаєте, ми на них впливаємо? А насправді – вони на нас!
– підписала відео Джамала.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

У дописі можна побачити, як українська артистка у своєму телефоні застосувала "дитячий" фільтр в Instagram і навела його на своїх колег по проекту. Відтак, Надя Дорофєєва, Олексій Завгородній (Позитив) та Михайло Хома (Дзідзьо) "перетворились" в дітей, чим замилували мережу. 

Що цікаво, Джамала вже не вперше використовує цей фільтр на своїй сторінці. Раніше вона публікувала власне фото з промо нового синглу Solo, де також "перетворилась" у маленьку дівчинку. У тому ж дописі вона зізнавалась, що перебувала на зйомках проекту.

"Сьогодні весь день знімали "Голос. Діти". Сказати, що це суміш потужних голосів, енергії вулканів та океани сліз – нічого не сказати", – зворушливо ділилась Джамала.

 

 

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Джамала Музика Голос Діти 5 сезон дивитися онлайн Надя Дорофеєва Дзідзьо
Джерело: LifeStyle 24
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