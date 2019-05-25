Ось, що відбувається з артистами, – Джамала замилувала кумедним відео зі зйомок "Голос Діти"

Українська виконавиця Джамала у 2019 році вперше стала однією із суддей 5 сезону проекту "Голос. Діти". Разом з учасниками гурту "Время и стекло" та Дзідзьо вона записала кумедне відео, на якому застосувала один з найпопулярніших фільтрів додатку Snapchat.

У своєму Instagram напередодні старту проекту "Голос. Діти" 5 сезон на "1+1" Джамала оприлюднила відео. Кадри були зафіксовані на знімальному майданчику, коли проводились записи "сліпих прослуховувань", першу частину яких ми побачимо вже завтра, 26 травня, о 21:00.

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Ось що відбувається з артистами, які потрапляють на "Голос. Діти"!

Ви думаєте, ми на них впливаємо? А насправді – вони на нас!

– підписала відео Джамала.

У дописі можна побачити, як українська артистка у своєму телефоні застосувала "дитячий" фільтр в Instagram і навела його на своїх колег по проекту. Відтак, Надя Дорофєєва, Олексій Завгородній (Позитив) та Михайло Хома (Дзідзьо) "перетворились" в дітей, чим замилували мережу.

Що цікаво, Джамала вже не вперше використовує цей фільтр на своїй сторінці. Раніше вона публікувала власне фото з промо нового синглу Solo, де також "перетворилась" у маленьку дівчинку. У тому ж дописі вона зізнавалась, що перебувала на зйомках проекту.

"Сьогодні весь день знімали "Голос. Діти". Сказати, що це суміш потужних голосів, енергії вулканів та океани сліз – нічого не сказати", – зворушливо ділилась Джамала.