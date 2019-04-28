Осадча, Цибульська та Сумська: як зірки відзначають свято Великодня

У день Світлого Христового Воскресіння всі українці-християни східного обряду відначають одне з найбільших свят в Україні. Багато зірок вже встигли посвятити свої великодні кошики та побажати всім українцям щастя, миру і великої радості.

Цьогоріч свято Великодня припало на 28 квітня, тому зірки разом зі своїми родинами мали змогу обрати свої найяскравіші вишиванки та сукні, щоб велично та святково провести цей день. Як завжди, ведучі, співаки та інші представники українського шоу-бізнесу вже поділись в мережі першими кадрами, які ми зібрали у промовистій підбірці.

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Однією з перших свято Великодня у 2019 році зустріла актриса Ольга Сумська. Ще вночі артистка привітала всіх прихильників з прийдешнім святом та навіть поділилась фірмовим рецептом сирної паски без борошна.

"Христос Воскрес! Божого благословіння всім нам і сімейного затишку! Всі пасочки зроблені з любов'ю! Рецептик сирної пасочки без борошна!", – йдеться у дописі.

Українська телеведуча Катерина Осадча ніколи не пропускає українських свят і дотримується традицій навіть за кордоном! Цьогоріч вона не змогла посвятити крашанки і паску в Україні, тому разом зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим відправилась у місцеву українську церкву у Флоренції, Італія.

"Христос Воскрес! Друзі, бажаю вам миру, тепла і злагоди! Цьогорічний Великдень зустрічаємо у Флоренціі. Так цікаво спостерігати, як українці, хоч і перебувають далеко від дому, але дотримуються традицій, знають молитви, співають, приходять з кошиками на освячення. У самому центрі Флоренціі українській церкві дали приміщення не так давно.

Випереджаючи питання: кошик з пасками привезли з Києва", – запевнила ведуча програми "Світське життя".

Одразу після богослужіння українська співачка та ведуча Ольга Цибульська побажала фанатам теплі слова привітань. Для великоднього образу вона одягнула яскраву синю вишиту сукню з оранжевим орнаментом від української дизайнерки Юлії Магдич.

"Христос Воскрес! Діставайте яєчка! Будем вітати один одного!" – закликає Цибульська.

Леся Нікітюк теж не залишилась осторонь великодніх традицій і "попала під роздачу" від священика – він її рясно окропив водою, на що екс-ведуча програми "Орел і Решка" кумедно відреагувала: "Отче, ви, напевне, мене дуже любите і підписаний на мене в Instagram".

Українська тренерка та ведуча Аніта Луценко залишила у своєму Instagram фотографію з великодніми крашанками у формі віночка під яким не лише привітала своїх прихильників, а й дала поради щодо харчування під час великодніх свят.

"Христос Воскрес! Прекрасного всім чарівного, світлого, сімейного дня. А щодо їжі сьогодні... пам'ятайте, що завтра їжа теж буде і не треба їсти як в останній раз. Тіло – це храм душі! Нехай він буде легким і впевненим у своїй красі і надійності. Бажаю всім сьогодні ставлення до інших такого, як мрієте до себе (з близькими та ні, знайомими і незнайомими)", – прокоментувала свято Аніта.

Українська телеведуча та актриса Лілія Ребрик разом зі своєю найближчою родиною теж побувала в одному з київських храмів на святовій літургії. "Дика сімейка", як вона ще часто називає своїх рідних, не лише зробила декілька яскравих фотографій, а й посвятила великодні "атрибути".

"Христос Воскрес! Щастя й миру... Перший наш Великдень вчотирьох", – написала Лілія Ребрик.

Український виконавець Сергій Бабкін разом зі своєю вагітною дружиною Сніжаною та донькою із сином теж зустріли сонячний Великдень. На світлині вся сім'я Бабкін щасливо усміхається поміж квітучої рослинності і вітає прихильників з величним днем, тримаючи пишні великодні кошики.

"Христос Воскрес! Зі святом, любі! Будьте здоровенькі! Миру, добра і світла в наших душахі серцях!", – від імені всієї сім'ї привітав Сергій Бабкін.

Телеведучий та актор Олександр Скічко відвідав ранкову великодню службу і також залишив у своєму Instagram промовисте фото. На території київського храму з кошиком у руці він мимоволі згадав закон про мову та нещодавню президентську гонку Петра Порошенка та Володимира Зеленського і побажав, щоб всі українці об'єдналися заради кращого майбутнього в Україні.

"Христос Воскрес! Вітаю з Великоднем! Бажаю всім нам благополуччя, любові та миру! І нехай це свято об`єднає усіх нас задля кращого майбутнього для України! Усіх, хто у вишиванці і ні, хто говорить українською та російською, усіх, хто з Вінниці та Кривого Рогу! Вірю в Україну!" – наголосив Скічко.

Переможцем в номінації "Найкумедніший допис дня" відзначився український хореограф Влад Яма. Танцівник, відомий не лише своїм талантом, а й лисиною, опублікував смішне фото з піною для бритви на голові, імітуючи глазур, якою намащують великодні паски.

"Теплих свят! Христос Воскрес!" – розвеселив підписників Яма.

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