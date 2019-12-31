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Оселедець під шубою: рецепт приготування салату

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Оселедець під шубою: рецепт / lady.tochka.net

Весь світ активно готується до зустрічі Нового року. В Україні, за традицією, господині готують олів'є. Однак незмінним конкурентом цього салату на столі завжди є оселедець під шубою. Як його приготувати – читайте у нашому простому рецепті.

Як підрахували журналісти 24 Каналу, оселедець під шубою є досить доступним для кожного українця. Вкінці 2019 року його собівартість складе всього 25 гривень за порцію. Тому чимало людей побачать саме цю страву на новорічному столі. Відтак ми вирішили поділитись з читачами одним із рецептів калорійного та святкового салату. 

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Як приготувати оселедець під шубою: рецепт

Інгредієнти: 
оселедець маринований (філе) – 2 шт.;
буряк – 2 шт.;
картопля – 3 шт.;
морква – 3 шт.;
цибуля ріпчаста – 0,5 шт.;
майонез – за смаком;
сіль, перець. 

1. У посудині відваріть овочі – буряк, картоплю і моркву. Залиште їх охолоджуватись, після чого очистіть від шкірки та натріть на терці. 

2. Оселедець, очищений від шкірки та кісток, наріжте невеликими кубиками. Викладіть шар риби в салатник, в якому будете подавати страву на стіл. 

3. Цибулю дрібно поріжте на дошці та викладіть на оселедець. Пошарово покладіть натерті на середній терці картоплю, моркву та буряк. Кожен шар змастіть майонезом, а овочі трішки підсоліть. Варто врахувати, що соус теж має сіль, тому не варто давати багато спецій. 

4. Прикрашуйте салат зеленню, нарізаною зеленою цибулею або відвареним яйцем. 

До теми: Салати на Новий рік 2020: рецепти від шеф-кухаря, які можна повторити вдома

Зазначимо, що кожна господиня чергує шари салату по-своєму. Одні починають з натертої на середній терці картоплі, а далі викладають оселедець з цибулею, моркву та буряк, інші – додають ще натерті варені яйця. Однак як би ви не готували, ця страва неодмінно буде смачною та поживною! 

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Автор: Надія Біленко
Теги: Новорічні свята LifeStyle Новини LifeStyle Food and Drinks
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