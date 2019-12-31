Оселедець під шубою: рецепт приготування салату

Весь світ активно готується до зустрічі Нового року. В Україні, за традицією, господині готують олів'є. Однак незмінним конкурентом цього салату на столі завжди є оселедець під шубою. Як його приготувати – читайте у нашому простому рецепті.

Як підрахували журналісти 24 Каналу, оселедець під шубою є досить доступним для кожного українця. Вкінці 2019 року його собівартість складе всього 25 гривень за порцію. Тому чимало людей побачать саме цю страву на новорічному столі. Відтак ми вирішили поділитись з читачами одним із рецептів калорійного та святкового салату.

Читайте також: Як приготувати олів’є: 3 незвичних рецепти до новорічного столу

Як приготувати оселедець під шубою: рецепт

Інгредієнти:

оселедець маринований (філе) – 2 шт.;

буряк – 2 шт.;

картопля – 3 шт.;

морква – 3 шт.;

цибуля ріпчаста – 0,5 шт.;

майонез – за смаком;

сіль, перець.

1. У посудині відваріть овочі – буряк, картоплю і моркву. Залиште їх охолоджуватись, після чого очистіть від шкірки та натріть на терці.

2. Оселедець, очищений від шкірки та кісток, наріжте невеликими кубиками. Викладіть шар риби в салатник, в якому будете подавати страву на стіл.

3. Цибулю дрібно поріжте на дошці та викладіть на оселедець. Пошарово покладіть натерті на середній терці картоплю, моркву та буряк. Кожен шар змастіть майонезом, а овочі трішки підсоліть. Варто врахувати, що соус теж має сіль, тому не варто давати багато спецій.

4. Прикрашуйте салат зеленню, нарізаною зеленою цибулею або відвареним яйцем.

До теми: Салати на Новий рік 2020: рецепти від шеф-кухаря, які можна повторити вдома

Зазначимо, що кожна господиня чергує шари салату по-своєму. Одні починають з натертої на середній терці картоплі, а далі викладають оселедець з цибулею, моркву та буряк, інші – додають ще натерті варені яйця. Однак як би ви не готували, ця страва неодмінно буде смачною та поживною!