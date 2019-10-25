Осінь на календарі, але не в душі: Майлі Сайрус демонструє, як носити білий топ – пікантні фото

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Майлі Сайрус
Майлі Сайрус / Instagram / @mileycyrus

Американська співачка Майлі Сайрус завжди бунтувала проти встановлених правил та не боялась вносити власні корективи у поняття стилю і краси. Протягом останніх двох сезонів зірка часто обирала у власному гардеробі білий топ у найрізноманітніших його версіях. З чим його поєднувати та чи варто одягати під нього нижню білизну – пропонуємо дізнатись на прикладі співачки.

На одній з останніх публікацій в інстаграмі 26-річна артистка засвітила інтимні зони на грудях крізь тканину білої майки, яку вона з легкістю трансформувала у топ. Для завершення образу Майлі одягнула джинсові шорти з потертостями, багато ланцюжків на руку та шию і зібрала волосся в улюблений високий хвіст. 

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Помітно, що погода такому образу сприяє, адже зірка зі зручністю вмостилась на зелену траву та під променями сонця грала на гітарі.

Що цікаво, у серії фотографій зірка змінила look на схожий – блакитні джинсові шорти без потертостей і топ-водолазку, додавши скляні чорні окуляри.

Можна припустити, що Майлі все ж обожнює таке поєднання речей і сміливо демонструє це на фотографіях. З такої нагоди редакція LifeStyle 24 пропонує згадати, коли і з яким одягом Сайрус поєднувала пікантний білий топ минулими місяцями.


Майлі Сайрус у білих топах без білизни / Instagram / @mileycyrus

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Еротика Майлі Сайрус
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