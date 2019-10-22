Осінні фотосесії українських зірок, які підкорили мережу

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Осінні фото українських зірок
Осінні фото українських зірок / Instagram / @jamalajaaa / @liliia.rebrik

Останні теплі дні осени стимулюють всіх українців більше часу проводити на вулиці. Зірки – не винятки, тому залюбки насолоджуються відпочинком з рідними, роблячи стильні фото з різнокольоровим листям. Хто вже встиг поділитись результатами осінньої зйомки – дивіться у підбірці журналістів LifeStyle 24.

Джамала

Популярна співачка Джамала на власному прикладі продемонструвала, що звичайна вулиця навіть у провінційному місті може виглядати ефектно. У зйомці вона показала красу столиці України, поставши на звичайних сходах та на фоні кольорового листя. 

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Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

Настя Каменських та Потап 

А от закохані Настя Каменських та Потап не упустили можливості разом провести час. Через насичені графіки артистам вкрай рідко вдається мати спільний відпочинок, тому спільне дозвілля співачка одразу ж показує у мережі. Пара провела день у лісі та закликала всіх брати участь в екоакціях. 

Значить так, грибів під Києвом зараз немає, але можна назбирати пристойний кошик сміття, пластикових пляшок і допомогти природі,
– написала Настя Каменських. 

Катя Осадча

Телеведуча Катя Осадча днями зачарувала мережу спільним відпочинком із сином Іваном. Зіркова матуся влаштувала розваги з малюком у парку, весело граючи в опалому листі. 

Коли в дитинстві не навалявся в листі, то є ще один шанс зі своїми дітьми,
– з гумором написала вона. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

Лілія Ребрик

А от для Лілії Ребрик сімейний відпочинок на природі – це своєрідна традиція. Телеведуча з чоловіком Андрієм Диким та донечками часто влаштовують прогулянку в парках, не відмовляючи собі у розвагах. Днями зірка поділилась знімками, які це чудово демонструють. 

А що, тільки влітку стрибати? Ви вже зробили собі осінню фотосесію? Неможливо намилуватися цією красою! 
– написала вона. 

Леся Нікітюк

Телеведуча Леся Нікітюк вирішила з креативністю підійти до осінньої фотосесії. Щоб її фото було особливим, вона вирішила "приміряти" опалий листок. 

Маша Єфросиніна 

"Сьогодні в Маріїнському парку ніхто не ходив по доріжках – всі сиділи на листках", – поділилась враженнями від прогулянки телеведуча Маша Єфросиніна. 

Ivan NAVI

Зробив сезонне фото і співак Ivan NAVI, який перебував на гастролях в Івано-Франківській області. Артист опублікував знімок у блозі, зазначивши, що в захваті від краси осені.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivan NAVI (@ivan_naviofficial)

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Маша Єфросиніна Потап Настя Каменських Новини LifeStyle Джамала Лілія Ребрик Катя Осадча
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