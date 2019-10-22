Осінні фотосесії українських зірок, які підкорили мережу

Останні теплі дні осени стимулюють всіх українців більше часу проводити на вулиці. Зірки – не винятки, тому залюбки насолоджуються відпочинком з рідними, роблячи стильні фото з різнокольоровим листям. Хто вже встиг поділитись результатами осінньої зйомки – дивіться у підбірці журналістів LifeStyle 24.

Джамала

Популярна співачка Джамала на власному прикладі продемонструвала, що звичайна вулиця навіть у провінційному місті може виглядати ефектно. У зйомці вона показала красу столиці України, поставши на звичайних сходах та на фоні кольорового листя.

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Настя Каменських та Потап

А от закохані Настя Каменських та Потап не упустили можливості разом провести час. Через насичені графіки артистам вкрай рідко вдається мати спільний відпочинок, тому спільне дозвілля співачка одразу ж показує у мережі. Пара провела день у лісі та закликала всіх брати участь в екоакціях.

Значить так, грибів під Києвом зараз немає, але можна назбирати пристойний кошик сміття, пластикових пляшок і допомогти природі,

– написала Настя Каменських.

Катя Осадча

Телеведуча Катя Осадча днями зачарувала мережу спільним відпочинком із сином Іваном. Зіркова матуся влаштувала розваги з малюком у парку, весело граючи в опалому листі.

Коли в дитинстві не навалявся в листі, то є ще один шанс зі своїми дітьми,

– з гумором написала вона.

Лілія Ребрик

А от для Лілії Ребрик сімейний відпочинок на природі – це своєрідна традиція. Телеведуча з чоловіком Андрієм Диким та донечками часто влаштовують прогулянку в парках, не відмовляючи собі у розвагах. Днями зірка поділилась знімками, які це чудово демонструють.

А що, тільки влітку стрибати? Ви вже зробили собі осінню фотосесію? Неможливо намилуватися цією красою!

– написала вона.

Леся Нікітюк

Телеведуча Леся Нікітюк вирішила з креативністю підійти до осінньої фотосесії. Щоб її фото було особливим, вона вирішила "приміряти" опалий листок.

Маша Єфросиніна

"Сьогодні в Маріїнському парку ніхто не ходив по доріжках – всі сиділи на листках", – поділилась враженнями від прогулянки телеведуча Маша Єфросиніна.

Ivan NAVI

Зробив сезонне фото і співак Ivan NAVI, який перебував на гастролях в Івано-Франківській області. Артист опублікував знімок у блозі, зазначивши, що в захваті від краси осені.