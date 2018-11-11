Осінній Амстердам, який заворожує красою: яскраві фото

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Осінній Амстердам
Осінній Амстердам / Instagram / @ kirehajba

Колоритні вузькі вулички, неймовірно красива природа, затишні маленькі будиночки – все це з легкістю можна знайти в Нідерландах. Фотограф, який помандрував околицями Амстердаму, зробив серію знімків, які приголомшують красою.

Золотисті кольори осені донедавна можна було побачити у кожному місті. Особливо красивим у цю пору року є Амстердам, який заворожує романтичними вуличками і ефектними будівлями. Та не менш приголомшливими є й околиці міста, які поєднали якийсь особливий затишок і тишу. 

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Нідерландський фотограф Кір Хайба вирішив показати, наскільки його країна особлива. Він зробив серію знімків, показавши вражаючі пейзажі. 

"Ніщо не може замінити це золоте сяйво, яке панує в Амстердамі восени! Все місто стає яскравим завдяки безкінечним алеям, каналам і великим паркам", – розповів Кір Хайба. 

 

Теги: LifeStyle Подорожі Нідерланди
Джерело: 24 Канал
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