Осінній Амстердам, який заворожує красою: яскраві фото

Колоритні вузькі вулички, неймовірно красива природа, затишні маленькі будиночки – все це з легкістю можна знайти в Нідерландах. Фотограф, який помандрував околицями Амстердаму, зробив серію знімків, які приголомшують красою.

Золотисті кольори осені донедавна можна було побачити у кожному місті. Особливо красивим у цю пору року є Амстердам, який заворожує романтичними вуличками і ефектними будівлями. Та не менш приголомшливими є й околиці міста, які поєднали якийсь особливий затишок і тишу.

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Нідерландський фотограф Кір Хайба вирішив показати, наскільки його країна особлива. Він зробив серію знімків, показавши вражаючі пейзажі.

"Ніщо не може замінити це золоте сяйво, яке панує в Амстердамі восени! Все місто стає яскравим завдяки безкінечним алеям, каналам і великим паркам", – розповів Кір Хайба.