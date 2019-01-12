"Оскар 2019": актори "Месників" можуть отримати особливі ролі на престижній церемонії

154
Актори "Месників" можуть стати ведучими "Оскар 2019"
Актори "Месників" можуть стати ведучими "Оскар 2019" / www.denofgeek.com

Залишається все менше часу до 91 церемонії вручення кінопремії "Оскар". Грандіозне шоу прогримить на весь світ 24 лютого, а організатори заходу ще не визначились, хто саме вийде на сцену премії в ролі ведучого. Водночас у ЗМІ ширяться чутки, що актори "Месників" отримали престижну пропозицію.

Як відомо, підготовка до "Оскар 2019" відзначилась скандалом. Вперше за 30 років шоу залишилось без ведучого. Комік та актор Кевін Харт раптово відмовився від роботи через гомофобні публікації у Twitter. Щоб не спровокувати хвилю обурення ЛГБТ-спільноти, він просто вирішив не виходити на сцену "Оскара".

Читайте також: Документальний фільм про війну на Донбасі здобув нагороду у США

Організатори шоу поквапно почали шукати заміну Кевіну Харту. За інформацією The Hollywood Reporter, ведучими церемонії "Оскар 2019" можуть стати актори супергеройської франшизи "Месники". 

Представники кінопремії наразі не коментують, чи інсайдерська інформація видання правдива. Окрім цього, не розголошуються деталі про підготовку шоу, зокрема, хто саме із голлівудських "Месників" може провести престижну церемонію. За словами інсайдерів, розважати гостей під час шоу, ймовірно, будуть кілька акторів, які по черзі виходитимуть на сцену. 

"Оскар 2019": актори "Месників" можуть стати ведучими премії / The Hollywood Reporter

Зазначимо, що у 2013 році герої Marvel мали такий досвід. Голлівудські актори брали участь у церемонії нагородження "Оскар". Зокрема, серед них були Роберт Дауні молодший, Кріс Еванс, Марк Руффало, Джеремі Реннер, Семюел Л. Джексон.

Що відомо про церемонію "Оскар 2019"?91 церемонія вручення кінопремії "Оскар" відбудеться 24 лютого 2019 року у Лос-Анджелесі. Оголошення номінантів кінопремії пройде майже місяцем раніше – 22 січня. В лонг-лист претендентів на премію "Оскар" увійшло дві українські стрічки: "Переломний момент: Війна за демократію в Україні" Олеся Саніна і Марка Харріса в категорії "Найкращий документальний фільм" та фільм "Донбас" Сергія Лозниці в категорії "Найкращий фільм іноземною мовою".

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Оскар-2019
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Земляної Свині
11 січня 20:42 Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Земляної Свині
8568
Шоколадний фондан – рецепт та поради по приготуванню з відео
11 січня 14:42 Шоколадний фондан – рецепт та поради по приготуванню з відео
Богданна Рибак 350
Йоланда Хадід святкує 55 років: 4 секрети краси екс-моделі
11 січня 14:00 Йоланда Хадід святкує 55 років: 4 секрети краси екс-моделі
Юлія Девда 1802
Вихідні у січні 2019: які святкові дні очікують українців
10 січня 17:15 Вихідні у січні 2019: які святкові дні очікують українців
52239
Як знімали найкращі фільми 2018 року: вражаючі фото та відео з-за лаштунків
10 січня 13:00 Як знімали найкращі фільми 2018 року: вражаючі фото та відео з-за лаштунків
Альона Захарова 1411
Кейт Міддлтон – 37! Топ-5 королівських правил, які ніколи не порушує герцогиня
9 січня 17:00 Кейт Міддлтон – 37! Топ-5 королівських правил, які ніколи не порушує герцогиня
Юлія Девда 3573
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук