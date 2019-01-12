"Оскар 2019": актори "Месників" можуть отримати особливі ролі на престижній церемонії

Залишається все менше часу до 91 церемонії вручення кінопремії "Оскар". Грандіозне шоу прогримить на весь світ 24 лютого, а організатори заходу ще не визначились, хто саме вийде на сцену премії в ролі ведучого. Водночас у ЗМІ ширяться чутки, що актори "Месників" отримали престижну пропозицію.

Як відомо, підготовка до "Оскар 2019" відзначилась скандалом. Вперше за 30 років шоу залишилось без ведучого. Комік та актор Кевін Харт раптово відмовився від роботи через гомофобні публікації у Twitter. Щоб не спровокувати хвилю обурення ЛГБТ-спільноти, він просто вирішив не виходити на сцену "Оскара".

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Організатори шоу поквапно почали шукати заміну Кевіну Харту. За інформацією The Hollywood Reporter, ведучими церемонії "Оскар 2019" можуть стати актори супергеройської франшизи "Месники".

Представники кінопремії наразі не коментують, чи інсайдерська інформація видання правдива. Окрім цього, не розголошуються деталі про підготовку шоу, зокрема, хто саме із голлівудських "Месників" може провести престижну церемонію. За словами інсайдерів, розважати гостей під час шоу, ймовірно, будуть кілька акторів, які по черзі виходитимуть на сцену.

"Оскар 2019": актори "Месників" можуть стати ведучими премії / The Hollywood Reporter

Зазначимо, що у 2013 році герої Marvel мали такий досвід. Голлівудські актори брали участь у церемонії нагородження "Оскар". Зокрема, серед них були Роберт Дауні молодший, Кріс Еванс, Марк Руффало, Джеремі Реннер, Семюел Л. Джексон.

Що відомо про церемонію "Оскар 2019"?91 церемонія вручення кінопремії "Оскар" відбудеться 24 лютого 2019 року у Лос-Анджелесі. Оголошення номінантів кінопремії пройде майже місяцем раніше – 22 січня. В лонг-лист претендентів на премію "Оскар" увійшло дві українські стрічки: "Переломний момент: Війна за демократію в Україні" Олеся Саніна і Марка Харріса в категорії "Найкращий документальний фільм" та фільм "Донбас" Сергія Лозниці в категорії "Найкращий фільм іноземною мовою".