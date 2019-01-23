На Оскар-2019 номінували фільм про вбивство 2-річного хлопчика: реакція родичів загиблого

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Оскар-2019: британка вимагає забрати зі списку номінантів фільм про вбивство її сина
Оскар-2019: британка вимагає забрати зі списку номінантів фільм про вбивство її сина / www.mirror.co.uk

Церемонія вручення премії Оскар-2019 все більше обростає скандалами. Британка публічно звернулась до організаторів шоу з вимогою прибрати зі списку кінострічку, в якій розповідають про вбивство її сина.

Скандальну заяву опублікувала жителька Ліверпуля Деніс Фергюс. При перегляді списку номінантів на престижну премію Оскар-2019 вона побачила скандальну кінострічку ірландського режисера Вінсента Лемба, в якій розповідається про моторошне вбивство її сина.

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Йдеться про 30-хвилинну кінострічку "Затримання" ("Detainment") Вінсента Лемба. Вона може отримати заповітну статуетку як "Найкращий ігровий короткометражний фільм". Сюжет відтворює хронологію вбивства 2-річного Джеймса Балджер двома 10-річними злочинцями у 1993 році. Мати вбитої дитини, Деніс Фергюс, каже, що їй гидко від того, що такий фільм можуть відзначити нагородами, і запевняє, що її згоди на зйомки творці фільму так і не отримали.

Не можу передати, яку огиду й смуток я відчуваю через те, що цей так званий "фільм" номінований на Оскар. Одна справа – зняти фільм, не порадившись і не запитавши дозволу у сім'ї Джеймса, і зовсім інша – згадати останні години життя Джеймса перед жорстоким вбивством, змусити і мене, і мою сім'ю пережити вбивство ще раз,
– заявила Деніс Фергюс у публічній заяві. 

Окрім цього, десятки тисяч людей підписали спеціальну петицію, в якій висловили свою незгоду про номінування фільму "Затримання" на Оскар-2019. Однак її з невідомих причин не взяли до уваги. Водночас сам режисер кінострічки, Вінсент Лемб, не погоджується з такою думкою громадськості. 

"Я не розраховую на те, що родичам Джеймса сподобається фільм, який гуманізує цих хлопчиків. Але я сподіваюся, вони зрозуміють причину, з якої ця стрічка була створена. Зробити їм боляче точно не було метою", – зазначив Вінсент Ламб в коментарі ВВС

Дивіться трейлер до фільму "Затримання" (відео): 

 

Теги: LifeStyle Кіно Оскар Оскар-2019 Скандал
Джерело: Lifestyle
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