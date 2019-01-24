Оскар-2019: чотирьох лауреатів не покажуть під час прямої трансляції – подробиці скандалу

Довкола найпрестижнішої премії Оскар-2019 розгорівся гучний скандал. Організатори 91-ї церемонії вручення головної кінопремії вирішили не показувати в прямому ефірі нагородження лауреатів у чотирьох категоріях: "найкращий монтаж", "найкращий оператор", "найкращий короткометражний фільм" і "найкращий грим і зачіски" для того, щоб скоротити хронометраж. На це негативно відреагували кіноакадеміки.

Так, організатори Оскару-2019 вирішили оголосити чотирьох лауреатів під час рекламних пауз. У відповідь на це кінорежисери підписали відкритий лист президенту AMPAS Джону Бейлі, в якому закликали скасувати це рішення. Про це пише видання BuzzFeed News.

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До протесту долучилися знамениті кінорежисери Мартін Скорсезе, Квентін Тарантіно, Енг Лі, Спайк Лі, Дем'єн Шазелл, Спайк Джонз, Роджер Дікінс, Стівен Спілберг і Альфонсо Куарон.

Академія кінематографічних мистецтв і наук відповіла на відкритий лист невдоволених.

Ми хочемо запевнити вас, що жодна категорія нагород на 91-й церемонії вручення премії" Оскар "не буде представлена ​​так, щоб наочно представити досягнення її номінантів і переможців менше, ніж в попередні рази,

– заявили керівники Академії.

У результаті, як зазначається у відкритому листі, нагородження лауреатів у чотирьох категоріях буде проходити під час комерційних перерв, однак виступи переможців будуть відредаговані в прямому ефірі.

"Час, витрачений на прогулянку до сцени, буде змінено", – додали вони.

Додамо, 91-я церемонія вручення кінопремії Оскар пройде 24 лютого 2019 року в Dolby Theatre в Лос-Анджелесі.

Що цікаво, цього року церемонія вручення премії "Оскар" вперше за 30 років залишиться без ведучого, оскільки заявлений актор та комік Кевін Харт відмовився від пропозиції провести вручення нагород через колишні гомофобські дописи в мережі. Продюсери церемонії не знайшли йому заміни, через що вони планують "вибрати знаменитостей А-листів, які будуть оголошувати зі сцени категорії і вручати статуетки, встигнути все організувати і сподіватися на краще".