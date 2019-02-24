Церемонія Оскар-2019: Ешлі Грем приголомшила стрункою фігурою на червоній доріжці

Церемонія нагородження преміями Оскар-2019 розпочалась 24 лютого за місцевим часом в Лос-Анджелесі і 25 лютого вночі за київським часом. Знаменитості прибувають на червону доріжку і демонструють розкішні образи.

Церемонія розпочнеться о 3 годині ночі за київський часом 25 лютого. Наразі популярні зірки показують розкішні вбрання на червоній доріжці. Читайте також: Церемонія нагородження премії Оскар-2019: онлайн-трансляція Вразила надзвичайним образом plus-size модель Ешлі Грем, яка одягнула вечірню чорну сукню-рибку. Пишнотіла модель зробила яскравий акцент на своїй стрункій талії. Завершували look Ешлі зібране волосся, макіяж з акцентом на очах та численні дорогоцінні прикраси.

Ешлі Грем / Getty Images Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Celebrity Style ♡ (@celebritystxle) 24 Лют 2019 р. о 2:35 PST