Церемонія Оскар-2019: Ешлі Грем приголомшила стрункою фігурою на червоній доріжці
Церемонія нагородження преміями Оскар-2019 розпочалась 24 лютого за місцевим часом в Лос-Анджелесі і 25 лютого вночі за київським часом. Знаменитості прибувають на червону доріжку і демонструють розкішні образи.
Церемонія розпочнеться о 3 годині ночі за київський часом 25 лютого. Наразі популярні зірки показують розкішні вбрання на червоній доріжці.
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Вразила надзвичайним образом plus-size модель Ешлі Грем, яка одягнула вечірню чорну сукню-рибку. Пишнотіла модель зробила яскравий акцент на своїй стрункій талії.
Завершували look Ешлі зібране волосся, макіяж з акцентом на очах та численні дорогоцінні прикраси.
Ешлі Грем / Getty Images
Джерело: LifeStyle 24
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