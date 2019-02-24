Церемонія Оскар-2019: Ешлі Грем приголомшила стрункою фігурою на червоній доріжці

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Ешлі Грем
Ешлі Грем / www.gettyimages.com

Церемонія нагородження преміями Оскар-2019 розпочалась 24 лютого за місцевим часом в Лос-Анджелесі і 25 лютого вночі за київським часом. Знаменитості прибувають на червону доріжку і демонструють розкішні образи.

Церемонія розпочнеться о 3 годині ночі за київський часом 25 лютого. Наразі популярні зірки показують розкішні вбрання на червоній доріжці.

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Вразила надзвичайним образом plus-size модель Ешлі Грем, яка одягнула вечірню чорну сукню-рибку. Пишнотіла модель зробила яскравий акцент на своїй стрункій талії.

Завершували look Ешлі зібране волосся, макіяж з акцентом на очах та численні дорогоцінні прикраси.

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Ешлі Грем / Getty Images

 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Новини LifeStyle Оскар-2019 Ешлі Грем Мода Оскар
Джерело: LifeStyle 24
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