Оскар-2019: що потрібно знати про найкращі фільми кінопремії

Менше ніж через місяць у Голлівуді прогримить одна з найочікуваніших кінопремій року – 91 церемонія нагородження премії Оскар. Подія, яка щороку стає однією з найобговорюваніших та часто обростає чималими скандалами.

Хоч цього року церемонія нагородження премії Оскар-2019 відбудеться без ведучого, її обіцяють зробити не менш цікавою, ніж у попередні роки. Хоча, для всіх не секрет, що рейтинги онлайн-трансляцій та переглядів на кабельному телебаченню по всьому світі щороку "нещадно" зменшуються. Тому організатори обіцяють зробити саму церемонію цікавішою та інтерактивнішою за підтримки інших акторів.

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Наскільки вдало і як загалом пройде церемонія Оскар, ми дізнаємось вже 24 лютого 2019 року традиційно в Dolby Theatre у Лос-Анджелесі. А поки, пропонуємо дізнатись детальніше про найгучніші кінострічки, які були номіновані на премію Оскар 22 січня у категорії "Найкращий фільм".

Номінанти "Найкращий фільм року"

"Чорна пантера" (Black Panther)

Режисер: Раян Куглер

Жанр: супергеройський бойовик, пригоди, наукова фантастика

Прем'єра в Україні: 15 лютого 2018

Прем'єра в світі: 29 січня 2018

Кінострічка студій Marvel та Walt Disney Pictures отримала неабиякий шанс заявити від усієї комікс-індустрії, що фільми з масштабними візуальними ефектами, відсутністю елементів арт-хаусу та справді великим бюджетом заслуговують бути у списку номінантів на кінопремію Оскар. Велика кількість YouTube-блогерів засудили такий вибір представників Американської академії кіномистецтв, але цей фільм і справді відрізняється від усіх інших, що виходили на великі екрани під логотипом Marvel та загалом будь-яких інших кіностудій.



"Чорна Пантера" 2018: офіційний кадр з фільму

У сюжеті фільму розповідається про таємничу країну Ваканду в Африці, яка за оболонкою звичайної країни з джунглями приховує незвичайний край технологій та прогресу. Головним героєм став син короля Т'Чалла (Чедвік Боузман), який живе у гармонії зі своїм народом та ще досі не може змиритись зі смертю короля-батька. Але в країну приходить ворог, який хоче дістатись до головної цінності країни – унікальних покладів металу. Молодий король розуміє, що саме йому доведеться одягнути маску Чорної Пантери і захищати свою землю.



"Чорна Пантера" 2018: офіційні кадри з фільму

Супергерой з африканської країни вперше з'явився на сторінках коміксів ще у 1966 році, однак тоді йому виділяли лише другорядну роль. Але під керівництвом творців студії Marvel Чорна Пантера стала ключовою персоною в однойменному фільмі. Варто додати, що одного разу цього супергероя ми могли вже бачити – у фільмі "Перший месник: Громадянська війна" 2016 року. Минулого року кінострічка "Чорна Пантера" стала однією з найкасовіших кінострічок у світі. Станом на зараз вона розміщена на 9 сходинці у загальному рейтингу найкасовіших фільмів всіх часів зі світовими зборами в 1,3 мільйона доларів.

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У супергеройській стрічці зіграли також такі зірки кіноіндустрії, як Майкл Б. Джордан, Енді Серкіс, Лупіта Ніонго, Данай Джекесай Гуріра, Мартін Фріман, Деніел Калуя та інші. Варто додати, що окрім номінації "Найкращий фільм", роботу режисера Раяна Куглера також номінували ще у 6 категоріях: "Найкраща робота художника-постановника", "Найкращий звук", "Найкращий звуковий монтаж", "Найкраща музика до фільму", "Найкраща пісня" (All The Stars) і "Найкращий дизайн костюмів". Фентезійна стрічка, яка претендувала стати однією з проміжних картин про супергероїв неочікувано зірвала не лише "джекпот" серед кіноманів, а й завоювала неабияку повагу серед представників кіноакадемії, що відбирають фільми на премію Оскар.

Чорна Пантера 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

"Чорний куклукскланівець" (BlacKkKlansman)

Режисер: Спайк Лі

Жанр: біографія, драма, кримінал

Прем'єра в світі: 14 травня 2018

Неоднозначний та дуже суперечливий фільм про першого афроамериканського поліцейського з Колорадо зібрав вже чимало нагород в інших престижних преміях. Тепер дійшла черга і до Оскара, предстаники якого номінували роботу Спайка Лі не лише в категорії найкращих фільмів, а й у 5 інших: "Найкращий режисер", "Найкраща чоловіча роль другого плану" (Адам Драйвер), "Найкращий сценарій-адаптація", "Найкращий монтаж" та "Найкраща музика до фільму".



"Чорний куклукскланівець" 2018: офіційний кадр з фільму

У центрі сюжету постає темношкірий чоловік Рон Столворт (Джон Девід Вашингтон) з Колорадо-Спрінгз, штат Колорадо, який в силу свого виховання прагне змінити систему із середини та змінити ставлення людей у США до афроамериканців. На вулиці 1979 рік і він влаштовується у поліцію, де спочатку працює в архіві, а потім, за власним бажанням, потрапляє у рослідувальний відділ.

Довго не думаючи, він прагне влитись у довіру Партії Чорних пантер (афроамериканська соціалістична організація, що існувала у США в 1970-х роках), а також паралельно вступає у місцеве угрупування Ку-клукс-клану. У цьому йому допомагає напарник єврейського походження Фліп Циммерман (Адам Драйвер).



"Чорний куклукскланівець" 2018: офіційні кадри з фільму

Як відомо, фільм "Чорний куклукскланівець" знятий на основі книги Рона Столворта "Чорний кланівець". Фільм та книга базуються на справжній історії про темношкірого поліцейського і його колегу-єврея. Фільм вперше було презентовано на 71-му Каннському міжнародному кінофестивалі 2018 року, де одразу ж отримав безліч схвальних відгуків та здобув Гран-прі в основній конкурсній програмі. І не дивно, адже сюжет цієї стрічки, присвячений, як і в багатьох інших фільмах Спайка Лі, проблемі расизму в США. Однак, варто відзначити, що цей фільм зовсім по-іншому розкриває цю тему на відміну від інших голлівудських стрічок, адже у ньому показується як расизм відносно темношкірих, так і зворотній расизм – відносно білошкірих.

Чорний куклукскланівець 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

"Богемна рапсодія" (Bohemian Rhapsody)

Режисер: Браян Сінгер

Жанр: біографія, музика, драма

Прем'єра в Україні: 1 листопада 2018

Прем'єра в світі: 23 жовтня 2018

Фільм, який закохав у себе мільйони прихильників кіноіндустрії та гурту Queen, заслужено став найуспішнішим музичним фільмом в історії кіно. Зокрема, пісня "Bohemian Rhapsody", в честь якої було названо кінострічку, стала найкращим хітом ХХ століття. Фільм, зйомки якого довго відтягувались, а затвердження акторів та режисера відбувалось не один місяць, все ж вийшов у прокат та зробив справжній фурор у кінематографі.



"Богемна рапсодія" 2018: офіційний кадр з фільму

Як відомо, перша інформація про зйомки стрічки з'явилася у вересні 2010 року від гітариста Queen Брайана Мея. Тоді ж головну роль Фредді Мерк'юрі мав виконати зірка фільму "Борат" – 47-річний британець Саша Барон Коен, але у 2013 році він залишив зйомки фільму через творчі розбіжності з творцями картини. Чоловік хотів постати у стрічці для "дорослих", в той час як Мей і Роджер Тейлор (барабанщик Queen) хотіли бачити фільм, придатний для сімейного перегляду.

Того ж року стало відомо, що режисером фільму стане Декстер Флетчер, а виконавцем головної ролі – Бен Уішоу. Що один, що інший учасник знімального процесу залишили проект вже у 2014 році. У 2015 році до роботи приєднався новий сценарист Ентоні Маккартен, а режисером став Браян Сінгер, який запросив для головної ролі американського актора єгипетського походження Рамі Малека, зірку серіалу "Містер Робот".



"Богемна рапсодія" 2018: офіційний кадр з фільму

Вже у липні 2017 року розпочалось підготування до зйомок, а у вересні в Лондоні проект офіційно стартував. Але й тут спіткала невдача учасників фільму – головного режисера Браяна Сінгера було звільнено через непрофесійну поведінку. Тоді ж у ЗМІ розповідали, що режисер багато конфліктував і часто пропускав зйомки. Лише місяць тому стало відомо, що Браян Сінгер мав непросте минуле, пов'язане з сексуальним потягом до чоловіків та дітей. Так, принаймі, стверджувало декілька чоловіків і про це частково натякнув сам Рамі Малек в нещодавньому інтерв'ю. Сам режисер всі звинувачення відкидає і називає чоловіків та журналістів брехунами.

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Через складний конфлікт і тимчасове замороження проекту через відсутність режисера, у грудні 2017-го призначали нового режисера – того ж самого Декстера Флетчера, який раніше пішов з картини. Але згідно з правилами Гільдії кінорежисерів США, в титрах до фільму може бути зазначений лише один режисер – у цьому випадку Сінгер, який розпочав зйомки, тому в підсумковому фільмі та у всіх довідках вказано ім'я Сінгера, а Флетчер зазначений лише в числі виконавчих продюсерів.



Браян Мей, Грем Кінг та Гвілим Лі на зйомках "Богемної рапсодії"

Складна історія знімального процесу суттєво затягнула випуск фільму, але все ж не повпливала на блискучий результат після прем'єри. Велика кількість кінокритиків часто засуджують стрічку через перекручування фактів та неправильну хронологію подій. Але в той же час продюсери картини попередньо відзначали, що дозволили собі трішки творчих відступів, тому "Богемну рапсодію" не слід вважати документальною стрічкою.

Щодо сюжету, то у "Богемній рапсодії" творці фільму намагались показати історію британського рок-гурту Queen від початку його заснування до грандіозного виступу на концерті Live Aid в 1985 році, на якому була присутня принцеса Діана разом з чоловіком, принцом Чарльзом. Можна сміливо сказати, що фільм побудований навколо не лише фронтмена гурту Queen Фредді Мерк'юрі, а й навколо самої групи загалом, яка часто перебувала на межі розпаду через творчі розбіжності та особливості характеру кожного з музикантів.



"Богемна рапсодія" 2018: офіційний кадр з фільму

Для зйомок фільму було задіяно відмінних кіноакторів, які були не лише неймовірно схожими на реальних учасників музичної групи, а й змогли передати настрій та манери музикантів. Серед них – Рамі Малек (Фредді), Бен Харді (Роджер Тейлор), Гвілим Лі (Браян Мей) та Джозеф Маццелло (Джон Дікон). Також у фільмі зіграла чудова Люсі Бойнтон в ролі першої коханої Мерк'юрі – Мері Остін, та багато інших талановитих зірок. Варто додати, що у Рамі Малека та Люсі Бойнтон зав'язались стосунки на знімальному майданчику і тепер всі презентації та кінопремії актори відвідують в статусі офіційної пари.



"Богемна рапсодія" 2018: офіційні кадри з фільму

Для відтворення фінальних сцен концерту Live Aid було збудовано спеціальну копію оригінальної сцени 1985 року на аеродромі RAF Bovingdon. Коли організари реального концерту відвідали місце зйомок, то були вражені, наскільки точно знімальна команда створила реконструкцію. Фільм безперечно заслуговує найкращих нагород, тому й не дивно, що "Богемна рапсодія" отримала 5 номінацій на премії Оскар: "Найкращий фільм", "Найкраща чоловіча роль", "Найкращий монтаж", "Найкращий звук" та "Найкращий звуковий монтаж". Зокрема, фільм номінували на багато інших кіногород – Золотий глобус, BAFTA, Critics' Choice Awards та інші.

Богемна рапсодія 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

"Фаворитка" (The Favourite)

Режисер: Йоргос Лантімос

Жанр: біографія, драма

Прем'єра в Україні: 31 січня 2019

Прем'єра в світі: 30 серпня 2018

Співпродукційна стрічка Ірландії, Великої Британії та США теж отримала чимало позитивних відгуків від провідних кінокритиків та самих глядачів. І цьому є логічне пояснення, адже фільм з відмінним акторським складом та цікавою історичною тематикою, що доповнювався чудовими костюмами, був просто приречений на успіх.

У роботі режисера Йоргоса Лантімоса, якого номінували на Оскар в категорії "Найкращий режисер", розповідається про події 18 століття, коли англійський престіл очолює королева Анна Стюрт. Бездітна монархиня (у неї померло 17 дітей) вже при слабкому здоров'ї, яке супроводжується депресією, подагрою та ожирінням, не може сповна керувати країною та війною, що точиться за її межами. Для цього вона прийняла у свій замок заміжню Сару Черчилль – жінку, яка окрім статусу її коханки мала ще й великі політичні амбіції.



"Фаворитка" 2018: офіційні кадри з фільму

Завоювавши довіру літньої королеви, вона не лише отримала у подарунок розкішний замок Бленгейм (у якому через два століття оселився реальний Вінстон Черчилль), а й квиток у, здавалося б, успішне майбутнє. Але в палац прибуває далека й бідна родичка, кузина Ебіґейл Мешем, яка неочікувано займає місце "фаворитки" королеви і всі плани на майбутнє Сари залишаються під загрозою.



"Фаворитка" 2018: офіційні кадри з фільму

В історичному сатиричному фільмі знялись талановиті актриси, які після прем'єри стрічки завоювали багато номінацій та нагород. До прикладу, Олівія Колман, яка виконала роль королеви, була номінована на премію Оскар за "Найкращу жіночу роль", в той час як Емма Стоун та Рейчел Вайс, що виконували ролі Ебіґейл та Сари відповідно, отримали номінації за "Найкращу жіночу роль другого плану". Варто додати, що у 2015 році, коли затверджували акторів фільму, серед претенденток на роль Сари Черчилль була зірка "Титаніка" Кейт Вінслет, але вже через кілька місяців її замінили на Рейчел Вайс. У фільмі також знялись Джон Елвін, Ніколас Голт та інші.



Актриса Марго Роббі та режисер Йоргос Лантімос на зйоках фільму "Фаворитка"

Вперше "Фаворитку" показали на Венеційському кінофестивалі 30 серпня, де фільм зібрав чимало нагород, а на великі екрани він вийшов лише наприкінці листопада у США. В Україні глядачі змогли його побачити лише в останній день січня – у кінотеатрах його показували в оригіналі з українськими субтитрами. На премію Оскар його номінували у 10 престижних категоріях: "Найкращий фільм року", "Найкращий режисер", "Найкраща жіноча роль", "Найкраща жіноча роль другого плану" (2 номінантки), "Найкращий оригінальний сценарій", "Найкраща робота художника-постановника", "Найкраща операторська робота", "Найкращий монтаж" та "Найкращий дизайн костюмів".

Фаворитка 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

"Зелена книга" (Green book)

Режисер: режисер Пітер Фарреллі

Жанр: біографія, драма, комедія

Прем'єра в Україні: 24 січня 2019

Прем'єра в світі: 11 вересня 2018

Ще одна біографічна стрічка поповнила ряди номінантів-фільмів на премію Оскар. Автором американської картини став відомий режисер Пітер Фарреллі, який раніше вже знімав комедійні стрічки, а також чоловік став співтворцем сценарію до фільму разом з Ніком Валлелонгом та Браяном Гейєсом Каррі. Що цікаво, один із сценаристів, Нік, є справжнім родичем водія, якого показали в картині. Після прем'єри фільму родичі темношкірого Дона Ширлі звинуватили творців кінокартини у перекручуванні фактів.

Про зйомки фільму загороли ще навесі 2017 році і того ж року восени на головні ролі були затверджені знамениті актори Вігго Мортенсен та Магершала Алі. До акторського складу "Зеленої книги" також приєднались Лінда Карделліні, Ікбал Теба, Себастьян Маніскалко та інші.



"Зелена книга" 2018: офіційні кадри з фільму

Сюжет фільму розповідає про малоосвіченого вишибалу італійсько-американського походження, якого наймають в якості водія до одного з накращих джазових піаністів світу Дона Ширлі. Поїздка повинна бути довгою, адже вона простягатиметься всім півднем США. Під час подорожі вони користуються "Зеленою книгою", у якій розповідається про всі безпечні та дружелюбні місця до темношкірих, адже події фільму відбуваються у 1962 році. В час поїздки двоє чоловіків зустрічаються не лише з ворожим расистським ставленням, а й знаходять справжню дружбу, про яку вони спочатку навіть не задумувались.



"Зелена книга" 2018: офіційні кадри з фільму

Світова прем'єра вже відбулась на Міжнародному кінофестивалі в Торонто у вересні минулого року, і вже традиційно після цього її продемонстрували на великих екранах через кілька місяців. Зважаючи на підняту проблематику фільму, "Зелена книга" вже отримала багато інших кінонагород та схвалень зі сторони кінокритиків, хоча часто цю стрічку називають досить переоціненою і навіть схожою за хронологічними рамками і проблемою з "Чорним куклускланівцем", про якого ми вже писали вище.

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Незважаючи на це, "Зелена книга" отримала 5 престижних номінацій на премії Оскар-2019: "Найкращий фільм року", "Найкраща чоловіча роль" (Вігго Мортенсен), "Найкраща чоловіча роль другого плану" (Магершала Алі), "Найкращий оригінальний сценарій" та "Найкращий монтаж".

Зелена книга 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

"Рим" (Roma)

Режисер: режисер Альфонсо Куарон

Жанр: драма

Прем'єра в світі: 30 серпня 2018

Спостерігаючи за попередніми кінострічками, складається враження, що всі фільми, які "виходили" у світ 30 серпня, тобто на другий день Венеційського міжнародного кінофестивалю, можуть сміливо претендувати на престижні нагороди премії Оскар. Це й не дивно, адже, зазвичай, на таких кінофестивалях з'являються цікаві арт-хаусні стрічки, які піднімають гостро-соціальні теми. А саме це і полюбляє Американська академія кіномистецтв, що відповідає за премію Оскар.



Режисер Альфонсо Куарон та актриса Ялиця Апарисіо на зйомках фільму "Рим"

Режисером, продюсером, сценаристом та оператором водночас у фільмі "Рим" став мексиканський кінорежисер Альфонсо Куарон. Фільм отримав багато схвалень кінокритиків, глядачів та організаторів іменитих кінопремій. Стрічка є особливою не лише через чорно-білі кольори, а й через, здавалось би, простий сюжет. Події фільму розвиваються ще на початку 1970-х років в Мехіко, де відбуваються раптові та неспокійні зміни в житті однієї мексиканської сім'ї середнього класу та в країні загалом.

Домробітниця Клео (Ялиця Апарисіо) та її подруга вже тривалий час працюють в багатодітній сім'ї та часто заміняють дітям найрідніших батьків. Тато дітей Антоніо (Фернандо Гредіага) часто не буває вдома і зникає з життя сім'ї, заводячи на стороні "інтрижку". Матір чотирьох спільний дітей Софія (Марина Де Тавіра) самотужки починає виховувати дітей разом зі своєю мамою та помічницями по будинку. В цей же час долю героїв переломлюють студентські заворушення 10 червня 1971 року, коли на вулицях міста студентів розстрілюють солдати та інші бандитські угрупування. Все було б не так важко і трагічно, якби один з останніх не був батьком майбутньої дитини Клео. Історія важка та неоднозначна, однак справді заслуговує на роздуми та схвалення.



"Рим" 2018: офіційні кадри з фільму

Зйомки фільму були анонсовані ще у вересні 2016 року і через кілька місяців робота над виробництвом офіційно стартувала. Під час знімань, щоправда, сталась прикра ситуація, – у листопаді того ж року пограбували знімальну групу. Серед них – дві жінки постраждали, п'ять учасників знімальної команди були госпіталізовані, а всі особисті речі та прикраси були викрадені. За інформацією самих постраждалих, в той день група людей під виглядом міських робочих підійшла до них, щоб перервати знімальний процес. Почалась бійка, незважаючи на дозвіл для знімань, після чого стався прикрий інцидент.

Фільм "Рим" відзначили багато кінопремій, зокрема, Венеційський фестиваль, Critics 'Choice Movie Awards, а тепер – і премія Оскар, у якій стрічка фігурує в 10 категоріях: "Найкращий фільм року", "Найкращий режисер", "Найкраща жіноча роль", "Найкраща жіноча роль другого плану", "Найкращий оригінальний сценарій", "Найкращий фільм іноземною мовою", "Найкраща робота художника-постановника", "Найкраща операторська робота", "Найкращий звук" та "Найкращий звуковий монтаж".

Рим 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

"Народження зірки" (A Star Is Born)

Режисер: режисер Бредлі Купер

Жанр: мюзикл, драма, мелодрама

Прем'єра в Україні: 11 жовтня 2018

Прем'єра в світі: 31 серпня 2018

Фільм, який наробив багато "шуму" в кіноіндустрії. Фільм, який неочікувано по-новому відкрив знамениту поп-діву Леді Гагу і талановитого актора Бредлі Купера. Фільм, який на основі простого сюжету зумів створити низку неймовірних композицій, які кілька тижнів били всесвітні музичні чарти та рейтинги YouTube. Це все йдеться про мелодраматичну стрічку "Народження зірки" режисера Бредлі Купера, який, наче, за покликом долі, не лише випадково став творцем фільму, а й його головним героєм.



Режисер та актор Бредлі Купер у фільмі "Народження зірки"

Якщо говорити одразу про сюжет, то він розповідає про відомого кантрі-музиканта Джексона Майна (Бредлі Купера), який поступово втрачає не лише слух, а й популярність. Співак все частіше звертається "за чаркою", яка приводить його в один клуб американського міста, де той гастролював. Там він зустрічає талановиту дівчину Еллі (Леді Гагу), яка з неймовірними вокальними даними не може реалізувати себе далі, ніж виступи в провінційному кабаре. Знайомство перетворюється не лише в бурхливий роман, а й в творчий дует, у якому стрімку славу здобуває як Еллі, так і Майн. Однак дівчина починає подобатись публіці більше, ніж кантрі-виконавець, через що починаються проблеми особистого характеру. Чи змогло кохання перемогти особисті і творчі труднощі пари – ви можете побачити у проникливій кінострічці.

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Саму ж картину було знято, як римейк на однойменні фільми 1954-го та 1976-го років. Спочатку у фільмах йшлось про головну героїню, що здобуває успіх як актриса, а вже в новому фільмі про неї розповідають, як про співачку. Спочатку режисером фільму став 88-річний американський актор та режисер Клінт Іствуд, але коли він взяв на головну роль Бредлі Купера, то вирішив передати йому режисерське крісло. І так, неочікувано для самого Купера, фільм "Народження зірки" став для нього справжнім режисерським дебютом. Сам же Клін Іствуд зайнявся продюсуванням фільму. Що цікаво, на роль співачки розглядали також Бейонсе і Кеті Перрі, але вибір зупинився на Леді Газі, яка раніше вже брала участь в шести повнометражних фільмах. Сама ж Леді Гага раніше зізнавалась, що з дитинства мріяла стати актрисою, але склалось так, що їй вдалось швидше пробитись на музичну сцену, тому серйозну акторську кар'єру вона залишила у далекій "скрині".



"Народження зірки" 2018: офіційні кадри з фільму

Втім, це не завадило їй відмінно зіграти у музичній стрічці. Багато кінокритиків погоджувались в думці, що раніше тричі номінований на премію Оскар Бредлі Купер по-джентельменськи поступався у фільмі Леді Газі, але їхній акторський дует все ж визнають одним з найкращих у 2018 році. Окрім спільної роботи на знімальному майданчику, вони створили 15 спільних композицій, які увійшли в хронометраж фільму. Найпопулярніша з них – пісня Shallow, випущена лейблом Interscope Records, яка наразі отримала велику кількість нагород, як найкращий хіт до фільму. Зокрема, на YouTube-каналі Леді Гаги цю композицію прослухали майже 300 мільйонів разів менше, ніж за півроку. Варто додати, що всі пісні, що звучать у фільмі, були записані наживо без фонограми, адже це було однією з обов'язкових умов Леді Гаги, коли та погодилась на роль у фільмі Бреді Купера.



"Народження зірки" 2018: офіційний кадр з фільму

Що цікаво, деякі сцени з фільму були зняті під час концерту співачки в Лос-Анджелесі у серпні 2017 року. Тоді ж відбувався її концерт в рамках туру на підтримку альбому Joanne. У грудні 2018 року фільм "Народження зірки" увійшов в список 10 найкращих фільмів 2018 року за версією Американського інституту кіномистецтв. Також фільм вже зібрав чимало статуеток на преміях Золотий глобус, BAFTA, Critics' Choice Awards 2019 тощо. Але всі перебувають в трепетному очікуванні перед церемонією Оскар, адже на цю премію фільм номінували аж 8 разів! Серед них – "Найкращий фільм року", "Найкраща чоловіча роль", "Найкраща чоловіча роль другого плану", "Найкраща жіноча роль", "Найкращий сценарій-адаптація", "Найкраща операторська робота", "Найкращий звук" та "Найкраща пісня".

Народження зірки 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

"Влада" (Vice)

Режисер: режисер Адам МакКей

Жанр: біографія, драма, історія, комедія

Прем'єра в Україні: 21 лютого 2019

Прем'єра в світі: 12 грудня 2018

Американська стрічка режисера та сценариста Адама МакКея частково нагадує минулорічну роботу Джо Райта "Темні часи" про відомого британського державного діяча Вінстона Черчилля. У новому ж фільмі, знятому на реальних подіях, розповідається про Діка Чейні, який був віце-президентом США з 2001 по 2009 роки. Продюсерами нового фільму "Влада" стала команда найкращих голлівудських представників: Бред Пітт, Деде Гарднер, Джеремі Клейнер, Меган Еллісон, Кевін Дж. Мессік, Вілл Феррелл та, власне, Адам Маккей. Про зйомки фільму вперше було анонсовано у 2016 році.



"Влада" 2018: офіційний кадр з фільму

За сюжетом кінокартини, головний герой Дік Чейні (Крістіан Бейл) перебував у вищих колах американського суспільства 20 років. За час своєї політичної кар'єри він служив в адміністраціях чотирьох президентів США та знав все, що відбувається "за кадром". Завдяки своєму вмінню переконувати представників найвищих ешалонів влади, а також завдяки ясному розуму та вмінню пристосовуватись до різних людей Дік зміг стати справжнім ляльководом. Особливу повагу та славу він здобув за часів президентства Джорджа Буша молодшого (Сема Роквелла). Перебуваючи в ролі тіньового гравця, він змінив хід історії, про що ніхто не здогадувався.

Як відомо, роль Діка Чейні одразу ж довірили талановитому актору Крістіану Бейлу, який для того, щоб вжитись у потрібну роль, передивився не один відеоролик з реальним політиком. Окрім цього, він не лише навчився копіювати його рухи та міміку, а й погладшав заради ролі на цілих 18 кілограмів! Хоча це вже не перший експеримент з вагою Крістіана – для фільму "Машиніст" 2004 року заради ролі Тревора Рєзніка він схуднув на 28,5 кілограмів. Сам же режисер стрічки Адам МакКей не вперше співпрацює з Бейлом, адже у 2016 році він був творцем "Гри на пониження", де був номінований на Оскар за найкращу режисеру, а Бейл виконав там головну роль. У кінострічці також знялись такі відомі актори, як Емі Адамс, Стів Карелл та інші.



"Влада" 2018: офіційні кадри з фільму

Варто зазначити, що фільм "Влада" отримав чимало як позитивних, так і негативних відгуків. У західних ЗМІ наголошують, що кінострічка стала найбільш поляризованою за реакцією кінокритиків, що коли-небуль номінувалась на премію Оскар в категорії "Найкращий фільм". Втім, що вирішить Академія кіномистецтв, ми дізнаємось вже за кілька днів, а поки додамо, що картина "Влада" була номінована у 8 категоріях: "Найкращий фільм року", "Найкращий режисер", "Найкраща чоловіча роль", "Найкраща чоловіча роль другого плану", "Найкраща жіноча роль другого плану", "Найкращий оригінальний сценарій", "Найкращий монтаж" та "Найкращий грим та зачіски".

Влада 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

А поки ми очікуємо на 91 церемонію вручення кінопремії Оскар, що відбудеться 24 лютого 2019 року, поділіться своїми думками, який із фільмів, на вашу думку, заслуговує найвищої перемоги.



Всі фото: IMDb