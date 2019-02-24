Оскар-2019: приголомшливі фото з червоної доріжки

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Оскар 2019 - фото з червоної доріжки премії Оскар - кращі образи
Оскар-2019: приголомшливі фото з червоної доріжки / Колаж LifeStyle 24

91 церемонія нагородження кінопремії Оскар- 2019 розпочалася у неділю, 24 лютого о 3:00 (за київським часом). На червоній доріжці Оскара зірки почали з'являтися за декілька годин до початку і продемонстрували розкішні вбрання. Найкращі образи зірок світової кіноіндустрії – дивіться у нашому матеріалі.

Оголошення переможців премії Оскар-2019 відбулося традиційно в театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі (США). Номінантів на премію було оголошено 22 січня, а 4 лютого для них було влаштовано традиційний ланч, куди завітало багато зірок кіноіндустрії.

Читайте також: Оскар-2019: хронологія оголошення переможців

Щороку світ дізнається про нових номінантів і переможців, однак не покидає цікавість і червона доріжка, спостерігати за якою не менш захоплююче, ніж за подіями, що розгортаються на сцені.

За ідеальними образами знаменитостей в цей вечір ховається робота голлівудських стилістів, а на виготовлення суконь йдуть десятки годин ручної роботи. Відтак на появи зірок на червоній доріжці чекають не менше, ніж результатів "Оскара".

Емілія Кларк

 

Мішель Йео

 

Ешлі Грем 

 

Маріна де Тавіра

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Cinemex (@cinemex)

 

Ірина Шейк та Бредлі Купер

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений etalk (@etalkctv)

Шарліз Терон 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

Дженніфер Лопес

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ELLE Magazine (@elleusa)

Реджина Кінг

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

Леді Гага

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ELLE Magazine (@elleusa)

Дженніфер Хадсон

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

Кріс Еванс

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

Рейчел Вайс

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kate Young (@kateyoung)

 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Оскар-2019 Нагороди Новини LifeStyle Оскар Кіно
Джерело: LifeStyle 24
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