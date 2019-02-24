Оскар-2019: приголомшливі фото з червоної доріжки

91 церемонія нагородження кінопремії Оскар- 2019 розпочалася у неділю, 24 лютого о 3:00 (за київським часом). На червоній доріжці Оскара зірки почали з'являтися за декілька годин до початку і продемонстрували розкішні вбрання. Найкращі образи зірок світової кіноіндустрії – дивіться у нашому матеріалі.

Оголошення переможців премії Оскар-2019 відбулося традиційно в театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі (США). Номінантів на премію було оголошено 22 січня, а 4 лютого для них було влаштовано традиційний ланч, куди завітало багато зірок кіноіндустрії.

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Щороку світ дізнається про нових номінантів і переможців, однак не покидає цікавість і червона доріжка, спостерігати за якою не менш захоплююче, ніж за подіями, що розгортаються на сцені.

За ідеальними образами знаменитостей в цей вечір ховається робота голлівудських стилістів, а на виготовлення суконь йдуть десятки годин ручної роботи. Відтак на появи зірок на червоній доріжці чекають не менше, ніж результатів "Оскара".

Емілія Кларк

Мішель Йео

Ешлі Грем

Маріна де Тавіра

Ірина Шейк та Бредлі Купер

Шарліз Терон

Дженніфер Лопес

Реджина Кінг

Леді Гага

Дженніфер Хадсон

Кріс Еванс

Рейчел Вайс