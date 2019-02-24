Оскар-2019: найпровальніші образи червоної доріжки

На церемонії Оскар-2019 значна частина зірок обрали яскраві та провокативні образи, які вразили шанувальників. Ми обрали найбільш кумедні сукні, які критики уже називають провальними.

В Голлівуді розпочалась престижна церемонія Оскар-2019. Майже кожного року зірки неабияк дивують своїм вибором щодо суконь та загального вигляду. Час подивитися, кому не вдалося справити враження та влаштувати "вихід року" і прикувати до себе увагу багатьох фотоспалахів.

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Додамо, що церемонія нагородження розпочнеться 25 лютого о 3 годині ночі за київським часом (24 лютого о 17:00 в Лос-Анджелесі).

Найпровальніші образи червоної доріжки Оскар-2019

Біллі Портер

Рут Картер

Аквафіна

Марі Кондо

Шангела

Джемма Чан