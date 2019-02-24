Оскар-2019: найпровальніші образи червоної доріжки
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На церемонії Оскар-2019 значна частина зірок обрали яскраві та провокативні образи, які вразили шанувальників. Ми обрали найбільш кумедні сукні, які критики уже називають провальними.
В Голлівуді розпочалась престижна церемонія Оскар-2019. Майже кожного року зірки неабияк дивують своїм вибором щодо суконь та загального вигляду. Час подивитися, кому не вдалося справити враження та влаштувати "вихід року" і прикувати до себе увагу багатьох фотоспалахів.
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Додамо, що церемонія нагородження розпочнеться 25 лютого о 3 годині ночі за київським часом (24 лютого о 17:00 в Лос-Анджелесі).
Найпровальніші образи червоної доріжки Оскар-2019
Біллі Портер
Рут Картер
Аквафіна
Марі Кондо
Шангела
Джемма Чан
Джерело: LifeStyle 24
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