Оскар-2019: найпровальніші образи червоної доріжки

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Оскар 2019 провальні образи - фото з червоної доріжки премії Оскар
Біллі Портер на церемонії Оскар-2019 / Instagram / @theebillyporter

На церемонії Оскар-2019 значна частина зірок обрали яскраві та провокативні образи, які вразили шанувальників. Ми обрали найбільш кумедні сукні, які критики уже називають провальними.

В Голлівуді розпочалась престижна церемонія Оскар-2019. Майже кожного року зірки неабияк дивують своїм вибором щодо суконь та загального вигляду. Час подивитися, кому не вдалося справити враження та влаштувати "вихід року" і прикувати до себе увагу багатьох фотоспалахів. 

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Додамо, що церемонія нагородження розпочнеться 25 лютого о 3 годині ночі за київським часом (24 лютого о 17:00 в Лос-Анджелесі).

Найпровальніші образи червоної доріжки Оскар-2019

Біллі Портер

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений NBC OUT (@nbcout)

 

Рут Картер

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений BellaNaija (@bellanaijaonline)

 

Аквафіна

 

Марі Кондо

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Page Six (@pagesix)

 

Шангела

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Racers Nation (@racersnation)

 

Джемма Чан

 

 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Оскар-2019 Голлівуд Новини LifeStyle Оскар Мода Кіно
Джерело: LifeStyle 24
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