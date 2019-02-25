Оскар-2019: хронологія оголошення переможців

91 церемонія нагородження кінопремії Оскар-2019 розпочалася 25 лютого о 3:00 (за київським часом). Під час церемонії нагородження обрали переможців у 24 номінаціях.

Традиційно церемонія нагородження Оскар-2019 відбувається в останній тиждень лютого. Цього року на грандіозній церемонії Оскар-2019 вперше за останні 30 років не буде ведучого. Наприкінці 2018 року комік Кевін Харт зі скандалом відмовився від посади ведучого через гомофобні публікації у Twitter. За словами актора, колись він публікував "твіти", які могли би образити ЛГБТ-спільноту. Відтак він вирішив відмовитись від ролі ведучого на довгоочікуваному дійстві. Через це золоті статуетки вручатимуть голлівудські актори, які не заявлені в номінаціях.

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Оголошення номінантів премії Оскар-2019 відбулось ще 22 січня 2019 року, а фінальне голосування за переможців кінонагороди відбувалось з 12 по 19 лютого. Її проведуть, за встановленими традиціями, у Dolby Theatre у Лос-Анджелесі. А перед цим на червону доріжку приїдуть найкращі зірки кіноіндустрії, які хизуватимуться своїми розкішними сукнями та смокінгами.

Що цікавого підготувала цьогорічна церемонія премії Оскар та якими найяскравішими моментами вона запам'ятається – слідкуйте за нашою текстовою трансляцією!