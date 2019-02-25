Оскар-2019: К'яра Ферраньї, Дженніфер Лопес та інші вразили розкішними образами на after party

Після проведення 91-шої церемонії нагородження Оскар-2019 чимало знаменитостей традиційно відправилися на післяоскарівську вечірку. Серед гостей світського заходу сяяли К'яра Ферраньї, Дженніфер Лопес, Розі Хантінгтон-Уайтлі та інші зірки шоу-бізнесу.

Згідно з традиціями проведення церемонії Оскар голлівудські знаменитості та інші зірки світового шоу-бізнесу сяяли не лише перед кінотеатром "Долбі", а й на легендарній вечірці журналу Vanity Fair. Увага папараці також була прикута не тільки до Леді Гаги, на шиї якої виблискувало дорогоцінне намисто від Tiffany & Co, а й до інших знаменитостей та їхніх вбрань.

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Так, на after party Оскар-2019 засвітилася Розі Хантінгтон-Уайтлі зі своїм коханим Джейсоном Стетхемом. Вона одягнула розкішну сріблясту сукню від Versace з розпіркою від стегна, доповнивши образ босоніжками в тон.

Також на вечірці з'явилася Дженніфер Лопес, яка була удостоїна вручати статуетку на церемонії разом з Крісом Евансом. Для другого світського виходу зірка одягнула чорну сукню з синім блискучим омбре від Zuhair Murad.

Не змогла не привернути увагу всесвітньовідома італійська модель К'яра Ферраньї, яка за декілька днів до проведення церемонії Оскар-2019 обговорювала зі своїми шанувальниками, яку сукню їй одягнути. Зірка обрала пишну червону сукню від Giambattista Valli з асиметричною довжиною: позаду К'яри простягався довгий шлейф, а спереду виднілися її стрункі ніжки. Окрім них на after party були присутні Джессіка Альба, Кріссі Тейген з Джоном Леджендом, Пріянка Чопра з Ніком Джонасом та інші зірки.