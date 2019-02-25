Оскар-2019: Леді Гага приміряла ефектну чорну сукню для урочистого заходу

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Оскар-2019: Леді Гага на церемонії
Оскар-2019: Леді Гага на церемонії / Twitter / @THR

Американська співачка та акторка Леді Гага приїхала на червону доріжку церемонії Оскар-2019. Знаменитість є однією з претенденток на золоту статуетку, відтак до неї прикута чимала увага фотографів та гостей кіноподії.

Весь світ затамував подих перед урочистим нагородженням найкращих акторів премією Оскар-2019. Знамениті кіноактори приїхали до Лос-Анджелеса, де відбувається феєричне шоу. 

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Не оминула увагою світський захід і претендентка на перемогу в номінації "Найкраща акторка року" Леді Гага за роль у фільмі "Народилась зірка". На червоній доріжці вона з'явилась сама, без екс-коханого Крістіана Карино. 

Акторка постала в чорній стильній сукні від Alexander McQueen з оригінальним кроєм. Вбрання Леді Гага доповнила чорними рукавичками та прикрасами. Елегантна зачіска та макіяж завершили її ефектний look.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений MTV (@mtv)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений iHeartLatino (@iheartlatino)

У залі зірка зайняла місце поряд зі своїм голлівудським партнером у фільмі "Народилась зірка" Бредлі Купером. Актор, який теж претендує на престижну статуетку, прийшов на церемонію у супроводі своєї чарівної дружини – моделі Ірини Шейк. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

 

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24 лютого
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Теги: LifeStyle Стиль і мода Леді Гага Голлівуд Музика Нагороди Оскар-2019 Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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