Шорт-лист Оскара 2019: список номінантів престижної кінопремії

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Оскар 2019: номінанти кінопремії - список претендентів на Оскар 2019
Номінанти на Оскар 2019 / 24 канал

Американська кіноакадемія оголосила список номінантів на премію "Оскар". Фільм українського режисера Сергія Лозниці "Донбас" не потрапив до шорт-листа престижної кінопремії. Однак, українська стрічка "Віддалений гавкіт собак"вже отримала 25 нагород у світі та увійшла в шорт-лист премії.

Нагороду "Найкращий фільм іноземною мовою" можуть отримати фільми з Колумбії, Данії, Японії, Лівану чи Польщі.

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Премія "Оскар-2019": список номінантів

Кращий фільм іноземною мовою

"Birds of Passage", Колумбія

"Винний", Данія

"Never Look Away", Німеччина

"Shoplifters", Японія

"Айка", Казахстан

"Капернаум", Ліван

"Рим", Мексика

"Холодна війна", Польща

"Палаючий", Південна Корея

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Кращий документальний фільм

"Charm City"

"Communion"

"Злочин + покарання"

"Dark Mone"

"Віддалений гавкіт собак"

"Вільний підйом поодинці"

"Hale County This Morning, This Evening"

"Minding the Gap"

"Of Fathers and Sons"

"На її плечах"

"RBG"

"Прогульники"

"The Silence of Others"

"Три одинакових незнайомці"

"Будеш моїм сусідом?"

Кращий короткометражний документальний фільм

"Black Sheep"

"Кінець гри"

"Рятувальна шлюпка"

"Los Comandos"

"My Dead Dad’s Porno Tapes"

"A Night at the Garden"

"Period. End of Sentence"

"63 Boycott"

"Women of the Gulag"

"Zion"

Кращий грим

"Чорна Пантера"

"Богемна рапсодія"

"На кордоні світів"

"Дві королеви"

"Стен і Оллі"

"Суспірія"

"Влада"

Кращий саундтрек

"Анігіляція"

"Месники: Війна нескінченності"

"Балада Бастера Скраггс"

"Чорна Пантера"

"Чорний клановець"

"Шалено багаті азіати"

"Смерть Сталіна"

"Фантастичні тварини: Злочини Ґріндельвальда"

"Людина на Місяці"

"Якщо Біл-стріт могла б заговорити"

"Острів собак"

"Мері Поппінс повертається"

"Тихе місце"

"Першому гравцеві приготуватися"

"Влада"

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Краща пісня

When A Cowboy Trades His Spurs For Wings, "Балада Бастера Скраггс"

Treasure, "Гарний хлопчик"

All The Stars, "Чорна пантера"

Revelation, "Boy Erased"

Girl In The Movies, "Пампушка"

We Will not Move, "Ненависть, яку ви породжуєте"

The Place Where Lost Things Go, "Мері Поппінс повертається"

Trip A Little Light Fantastic, "Мері Поппінс повертається"

Keep Reachin, "Квінсі"

I'll Fight, "RBG"

A Place Called Slaughter Race, "Ральф проти інтернету"

OYAHYTT, "Вибачте за турботу"

Shallow, "Народження зірки"

Suspirium, "Суспірія"

The Big Unknown, "Вдови"

Кращий анімаційний короткометражний фільм

"Age of Sai"

"Animal Behaviour"

"Bao"

"Bilby"

"Bird Karma"

"Late Afternoon"

"Lost & Found"

"One Small Step"

"Pépé le Morse"

"Weekends"

Кращий ігровий короткометражний фільм

"Caroline"

"Chuchotage"

"Detainment"

"Дикун"

"Ікар"

"Marguerite"

"Травневий день"

"Мати"

"Skin"

"Wale"

Кращі спецефекти

"Людина-мураха і Оса"

"Месники: Війна нескінченності"

"Чорна Пантера"

"Крістофер Робін"

"Людина на Місяці"

"Світ Юрського періоду 2"

"Мері Поппінс повертається"

"Першому гравцеві приготуватися"

"Хан Соло. Зоряні війни: Історії"

"Дивовижний світ Марвена"

Теги: LifeStyle Кіно
Джерело: 24 канал
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