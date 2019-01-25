Оскар 2019: які фільми та актори мають найбільше шансів отримати заповітну статуетку

Відразу після оголошення претендентів на перемогу в головній кінопремії світу, експерти стали визначати потенційних володарів золотих статуеток.

Лідерство за кількістю номінацій розділили фільми "Рим" та "Фаворитка". Кожен з них претендує на 10 статуеток. Далі йдуть музичний римейк "Народження зірки" та політична драма "Влада" – по 8 номінацій. "Чорна пантера" побореться за 7 номінацій, в тому числі за "Кращий фільм", що стане прецедентом серед супергеройських кінострічок.

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Шорт-лист кіноакадемії відомий і вже є можливість порівняти шанси всіх номінантів. Імовірність перемоги того чи іншого претендента представили аналітики "Фаворит Спорт".

Кращий фільм

У цій номінації лідирує фільм "Рим" з коефіцієнтом 1.90. У основного конкурента за кількістю номінацій – кінокартини "Фаворитка", коефіцієнт 10.0, як і у гучного фільму про групу QUEEN – "Богемська рапсодія". Більш високі шанси на перемогу у фільмів "Зелена книга" – 5.00 та "Народження зірки" – 7.00.

Кращий режисер

З коефіцієнтом 1.10 впевнену перемогу може здобути Альфонсо Куарон за фільм іспанською мовою "Рим". Спайк Лі і його "Чорний куклукскланівець", на думку аналітиків, може перемогти з коефіцієнтом 15.00. Менш вірогідні шанси, судячи з коефіцієнтів у 20.0, у Адама Маккея ("Влада"), Павла Павліковського ("Холодна війна") та Йоргоса Лантімоса ("Фаворитка").

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Кращий актор

Найбільші шанси на перемогу в цій категорії експерти віддають Рамі Малеку (Фредді Мерк’юрі у "Богемська рапсодія") та Крістіану Бейлу (Дік Чейні у "Влада") з однаковим коефіцієнтом 2.20. Трійку замикає Бредлі Купер та його роль Джексона Мейна в "Народження зірки" – 7.00. Набагато менше, ймовірно, що статуетка дістанеться Віллему Дефо за роботу в "Ван Гог. На порозі вічності" – 35.00.

Краща актриса

У лідерах Гленн Клоуз за роль Джоан Каслман у фільмі "Дружина" – коефіцієнт 1.40. Слідом йде Олівія Колман та її робота в "Фаворитці" (королева Анни) з коефіцієнтом 4.50. Ймовірність перемоги Леді Гаги та її Еллі в гучному римейку "Народження зірки" відображені з коефіцієнтом 5.00.

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Кращий актор другого плану

У цій номінації перемогу, найімовірніше, отримає Махершала Алі за роль в "Зеленій книзі" – 1.25. Найближчі конкуренти – Річард Грант та його робота в стрічці "Чи зможете ви мене пробачити?" – коефіцієнт 5.00. Та Сем Елліотт в "Народження зірки" – 7.00.

Краща актриса другого плану

Статуетка, судячи з прогнозів, повинна дістатися Реджині Кінг за фільм "Якщо Біл-стріт могла б заговорити" – коефіцієнт 1.50. Трохи менша ймовірна перемога Емі Адамс з "Влада" – 2.70. Третє місце в рейтингу розділили героїні фільму "Фаворитка" Рейчел Вайс та Емма Стоун (обидві з коефіцієнтом 15.00).

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Експерти назвали своїх фаворитів. Чи підтвердяться їхні прогнози – дізнаємося зовсім скоро. Нагадаємо, 91-я церемонія вручення кінопремії Оскар пройде 24 лютого 2019 року в Dolby Theatre в Лос-Анджелесі.