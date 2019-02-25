Оскар-2019: з'явилися перші знімки з фотосесії переможниці у престижній номінації Реджини Кінг

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Реджина Кінг, переможниця Оскар-2019 у номінації "Найкраща жіноча роль другого плану"
Реджина Кінг, переможниця Оскар-2019 у номінації "Найкраща жіноча роль другого плану" / Twitter / @TheAcademy

Культова церемонія нагородження найкращих зірок, які відзначилися своїми досягненнями у кінематографії в 2019 році відбулася в неділю, 24 лютого. Оскар-2019 лише відгримів, а одна з переможниць вже встигла знятися у традиційній фотосесії для Vanity Fair.

Одна з найочікуваніших подій лютого Оскар-2019 оголосила своїх фаворитів і переможців у всіх номінаціях напередодні, 24 лютого. Хто отримав бажану статуетку ви можете прочитати на нашому сайті. У традиційній фотосесії вже встигла знятися Реджина Кінг, яка отримала статуетку за "Найкращу жіночу роль другого плану" у фільмі ("Якщо Біл-стріт могла б заговорити" / If Beale Street Could Talk).

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Перед об'єктивами фешн-фотографів темношкіра голлівудська акторка постала в білосніжній сукні з відкритими плечима і великою розпіркою від стегна. Її образ доповнювали масивні діамантові прикраси. На світлинах Реджина позувала з отриманою статуеткою, показуючи емоції радості.

Реджина Кінг переможці Оскар-2019 Найкраща жінча роль другого плану
Реджина Кінг / Twitter / @TheAcademy

Реджина Кінг переможці Оскар-2019 Найкраща жінча роль другого плану
Реджина Кінг / Twitter / @TheAcademy

Дивитися трейлер до фільму "Якщо Біл-стріт могла б заговорити" (If Beale Street Could Talk): відео

 

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Теги: LifeStyle Мода Новини LifeStyle Оскар-2019 Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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