Оскар-2019: з'явилися перші знімки з фотосесії переможниці у престижній номінації Реджини Кінг

Культова церемонія нагородження найкращих зірок, які відзначилися своїми досягненнями у кінематографії в 2019 році відбулася в неділю, 24 лютого. Оскар-2019 лише відгримів, а одна з переможниць вже встигла знятися у традиційній фотосесії для Vanity Fair.

Одна з найочікуваніших подій лютого Оскар-2019 оголосила своїх фаворитів і переможців у всіх номінаціях напередодні, 24 лютого. Хто отримав бажану статуетку ви можете прочитати на нашому сайті. У традиційній фотосесії вже встигла знятися Реджина Кінг, яка отримала статуетку за "Найкращу жіночу роль другого плану" у фільмі ("Якщо Біл-стріт могла б заговорити" / If Beale Street Could Talk).

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Перед об'єктивами фешн-фотографів темношкіра голлівудська акторка постала в білосніжній сукні з відкритими плечима і великою розпіркою від стегна. Її образ доповнювали масивні діамантові прикраси. На світлинах Реджина позувала з отриманою статуеткою, показуючи емоції радості.



Реджина Кінг / Twitter / @TheAcademy



Реджина Кінг / Twitter / @TheAcademy

Дивитися трейлер до фільму "Якщо Біл-стріт могла б заговорити" (If Beale Street Could Talk): відео