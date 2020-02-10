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Оскар-2020: Бред Пітт присвятив престижну нагороду своїм дітям

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Бред Пітт на церемонії Оскар-2020 / www.gettyimages.com

Голлівудський актор Бред Пітт опинився в центрі уваги всіх західних ЗМІ. У 2020 році він нарешті отримав довгоочікувану премію за другорядну роль у фільмі "Одного разу в Голлівуді". Свою перемогу Бред Пітт публічно присвятив своїм дітям.

Як відомо, в ніч на 10 лютого в Каліфорнії пройшла церемонія нагородження преміями Оскар-2020. У номінації "Найкращий актор другого плану" перемогу здобув Бред Пітт. Актор вийшов на сцену Dolby Theatre та виголосив досить емоційну промову. 

Важливо: Переможці премії Оскар-2020: перелік

Голлівудський красень не оминув увагою загрозу імпічменту Дональда Трампа, пожартувавши з цієї політичної події, відзначив роботу Квентіна Тарантіно та своїх колег, зокрема, Леонардо Ді Капріо. А на завершення промови Бред Пітт зізнався, що присвячує перемогу своїм 6 нащадкам – Меддоксу, Захарі, Шайло, Вів'єн, Паксу та Ноксу. 

Я не з тих, хто любить озиратися назад, але те, що зараз відбувається, просто змушує мене це зробити. Я стою тут завдяки всім тим чудовим людям, яких я зустрів одного разу в Голлівуді. Цю нагороду я присвячую своїм дітям, які роблять яскравішим кожен мій день. Я обожнюю вас!
– зазначив Бред Пітт.  

Та на цьому актор не зупинився і за лаштунками Оскару-2020 поспілкувався з журналістами про нащадків. Як передає People, репортери намагались розпитати, чи налагодились у нього стосунки зі старшим сином Меддоксом. Бред Пітт зізнався, що хлопець оцінив його роботу у кінострічці "Одного разу в Голлівуді". Окрім цього, зірковий татусь прокоментував чутки про режисерські вподобання Меддокса. 

"Моє головне бажання, щоб всі мої діти були щасливі. Я хочу, щоб вони йшли за своєю мрією, за тим, що для них дійсно цікаво. Але спершу вони повинні багато спробувати знайти свою справжню пристрасть. А моє завдання – лише направляти їх", – поділився Бред Пітт. 

Дивіться відео, як Бред Пітт отримав нагороду Оскар-2020: 

Журналісти LifeStyle 24 раніше повідомляли, що актор посилено працює над тим, щоб відновити спілкування з 18-річним Меддоксом. Щоб поговорити з сином, Бред Пітт навіть пропустив церемонію нагородження BAFTA, яка пройшла у Лондоні 2 лютого. Таким чином зірковий татусь хотів показати, що сім'я для нього важливіша за роботу. Окрім цього, хлопець, який навчається у Південній Кореї, приїхав всього на кілька днів до Лос-Анджелеса, тому актор не міг упустити шанс зустрітись з нащадком. 

Відомо, що спілкування Бреда Пітта і Меддокса припинилось у 2016 році. Тоді актор мав гучний скандал зі своєю дружиною Анджеліною Джолі на борту приватного літака. Меддокс заступився за зіркову маму, яка згодом стверджувала, що у запалі Пітт навіть вдарив підлітка. Однак це звинувачення спростували. І навіть після офіційного розлучення батьків Меддокс не захотів продовжувати спілкування з Бредом Піттом та ігнорував всі його пропозиції про примирення. 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Оскар 2020 Бред Пітт Зіркові діти
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