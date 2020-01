Оскар-2020: букмекери назвали потенційних лауреатів престижної премії

Нещодавно Американська академія кіномистецтва назвала імена номінантів, а тепер букмекери роблять свої прогнози щодо лауреатів премії у кожній з категорій.

Прогнози щодо переможців "Оскара-2020", який пройде у театрі "Долбі" вже 9 лютого, з'явилися на сайті Parimatch.

Як зазначається у джерелі, перемогу у найбажанішій категорії "Найкращий фільм" найімовірніше отримає стрічка Сема Мендеса "1917". На її перемогу букмекери дають коефіцієнт 1.70. Далі розмістилася робота Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді" з коефіцієнтом 3.50. А на третьому місці фільм Пон Чжун Хо "Паразити". Його коефіцієнт 4.50.

На тріумф фільму Мартіна Скорсезе під назвою "Ірландець" дають найменший коефіцієнт – 13.0, а ймовірність перемоги нашумілого "Джокера" від Тодда Філліпса оцінюється в 14.0.

Далі номіновані картини розмістилися так:

"Шлюбна історія" – 24.5

"Колик Джоджо" – 38.0

"Маленькі жінки" – 65.0

"Аутсайдери" ("Ford проти Ferrari") – 80.0

У номінації "Найкраща чоловіча роль" беззаперечним фаворитом є Хоакін Фенікс, що зіграв головну роль у "Джокері". На те, що він отримає бажану золотисту статуетку, дають коефіцієнт 1.15. А от перемога Адама Драйвера, який зіграв у "Шлюбній історії", в цій категорії оцінюється в 6.00.

Наступні номінанти розмістилися так:

Антоніо Бандерас ("Біль і слава") – 25.0

Леонардо Ді Капріо ("Одного разу в Голлівуді") – 35.0

Джонатан Прайс ("Два Папи") – 30.0

Фавориткою у номінації "Найкраща жіноча роль" є Рене Зеллвегер за роль Джуді Гарленд у кінокартині "Джуді". Її коефіцієнт 1.20. Успіх Скарлетт Йоганссон за роль у "Шлюбній історії" оцінюють у 6.00.

Інші претендентки на перемогу розмістилися так:

Синтія Еріво ("Гаррієт") – 10.0

Сірша Ронан ("Маленькі жінки") – 21.0.

На думку букмекерів, тріумф у номінації "Найкраща режисура" також дістанеться фільмові "1917" та Сему Мендесу. Його коефіцієнт 1.70. Непогані шанси на перемогу має також корейський режисер Пон Чжун Хо та його стрічка "Паразити". Їх оцінили у 3.00. Натомість творіння культового режисера Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді" оцінюють у 6.50. Найменші шанси на перемогу мають фільми Мартіна Скорсезе "Ірландець" – 7.50 і Тодда Філліпса "Джокер" – 25.0.

Наступні прогнози букмекерів щодо переможців "Оскара-2020" розсмістилися так:

"Найкраща чоловіча роль другого плану":

Бред Пітт ("Одного разу в Голлівуді") – 1.12

Джо Пеші ("Ірландець") – 8.50

Том Генкс ("Прекрасний день по сусідству") – 14.5

Аль Пачіно ("Ірландець") – 14.5

Ентоні Гопкінс ("Два Папи") – 20.0.

"Найкраща жіноча роль другого плану":

Лора Дерн ("Шлюбна історія") – 1.10

Марго Роббі ("Секс-бомба") – 7.50

Флоренс П'ю ("Маленькі жінки") – 8.50.

Скарлетт Йоганссон ("Кролик Джоджо") – 14.0

Кеті Бейтс ("Річард Джуелл") – 28.0.

"Найкращий міжнародний повнометражний фільм":

"Паразити" – 1.03.

"Біль і слава" – 9.00

"Знедолені" – 25.0

"Світ меду" – 33.0

"Тіло Христове" – 38.0

"Найкращий анімаційний фільм":

"Історія іграшок 4" – 1.11

"Містер Лінк: Загублена ланка" – 10.0

"I Lost My Body" – 10.5

"Як приборкати дракона 3: Прихований світ" – 14.0

"Клаус" – 35.0

"Найкраща пісня до фільму":

Love Me Again ("Рокетмен") – 1.20

Stand Up ("Гаррієт") – 8.00.

Into the Unknown ("Крижане серце 2") – 11.0

I can not let you throw yourself away ("Історія іграшок 4") – 18.0

I'am Standing with You ("Прорив") – 28.0.

