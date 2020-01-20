Оскар-2020: букмекери назвали потенційних лауреатів престижної премії
Нещодавно Американська академія кіномистецтва назвала імена номінантів, а тепер букмекери роблять свої прогнози щодо лауреатів премії у кожній з категорій.
Прогнози щодо переможців "Оскара-2020", який пройде у театрі "Долбі" вже 9 лютого, з'явилися на сайті Parimatch.
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Як зазначається у джерелі, перемогу у найбажанішій категорії "Найкращий фільм" найімовірніше отримає стрічка Сема Мендеса "1917". На її перемогу букмекери дають коефіцієнт 1.70. Далі розмістилася робота Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді" з коефіцієнтом 3.50. А на третьому місці фільм Пон Чжун Хо "Паразити". Його коефіцієнт 4.50.
На тріумф фільму Мартіна Скорсезе під назвою "Ірландець" дають найменший коефіцієнт – 13.0, а ймовірність перемоги нашумілого "Джокера" від Тодда Філліпса оцінюється в 14.0.
Далі номіновані картини розмістилися так:
"Шлюбна історія" – 24.5
"Колик Джоджо" – 38.0
"Маленькі жінки" – 65.0
"Аутсайдери" ("Ford проти Ferrari") – 80.0
У номінації "Найкраща чоловіча роль" беззаперечним фаворитом є Хоакін Фенікс, що зіграв головну роль у "Джокері". На те, що він отримає бажану золотисту статуетку, дають коефіцієнт 1.15. А от перемога Адама Драйвера, який зіграв у "Шлюбній історії", в цій категорії оцінюється в 6.00.
Наступні номінанти розмістилися так:
Антоніо Бандерас ("Біль і слава") – 25.0
Леонардо Ді Капріо ("Одного разу в Голлівуді") – 35.0
Джонатан Прайс ("Два Папи") – 30.0
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Фавориткою у номінації "Найкраща жіноча роль" є Рене Зеллвегер за роль Джуді Гарленд у кінокартині "Джуді". Її коефіцієнт 1.20. Успіх Скарлетт Йоганссон за роль у "Шлюбній історії" оцінюють у 6.00.
Інші претендентки на перемогу розмістилися так:
Синтія Еріво ("Гаррієт") – 10.0
Сірша Ронан ("Маленькі жінки") – 21.0.
На думку букмекерів, тріумф у номінації "Найкраща режисура" також дістанеться фільмові "1917" та Сему Мендесу. Його коефіцієнт 1.70. Непогані шанси на перемогу має також корейський режисер Пон Чжун Хо та його стрічка "Паразити". Їх оцінили у 3.00. Натомість творіння культового режисера Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді" оцінюють у 6.50. Найменші шанси на перемогу мають фільми Мартіна Скорсезе "Ірландець" – 7.50 і Тодда Філліпса "Джокер" – 25.0.
Наступні прогнози букмекерів щодо переможців "Оскара-2020" розсмістилися так:
"Найкраща чоловіча роль другого плану":
Бред Пітт ("Одного разу в Голлівуді") – 1.12
Джо Пеші ("Ірландець") – 8.50
Том Генкс ("Прекрасний день по сусідству") – 14.5
Аль Пачіно ("Ірландець") – 14.5
Ентоні Гопкінс ("Два Папи") – 20.0.
"Найкраща жіноча роль другого плану":
Лора Дерн ("Шлюбна історія") – 1.10
Марго Роббі ("Секс-бомба") – 7.50
Флоренс П'ю ("Маленькі жінки") – 8.50.
Скарлетт Йоганссон ("Кролик Джоджо") – 14.0
Кеті Бейтс ("Річард Джуелл") – 28.0.
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"Найкращий міжнародний повнометражний фільм":
"Паразити" – 1.03.
"Біль і слава" – 9.00
"Знедолені" – 25.0
"Світ меду" – 33.0
"Тіло Христове" – 38.0
"Найкращий анімаційний фільм":
"Історія іграшок 4" – 1.11
"Містер Лінк: Загублена ланка" – 10.0
"I Lost My Body" – 10.5
"Як приборкати дракона 3: Прихований світ" – 14.0
"Клаус" – 35.0
"Найкраща пісня до фільму":
Love Me Again ("Рокетмен") – 1.20
Stand Up ("Гаррієт") – 8.00.
Into the Unknown ("Крижане серце 2") – 11.0
I can not let you throw yourself away ("Історія іграшок 4") – 18.0
I'am Standing with You ("Прорив") – 28.0.