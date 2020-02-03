Коли і де дивитися Оскар-2020: дата та час проведення кінопремії

Вже менше, ніж за тиждень у Лос-Анджелесі відгримить найпопулярніша та найпрестижніша церемонія нагородження у галузі кінематографа – Оскар-2020. Коли і де слід дивитися очікувану премію – читайте далі на LifeStyle 24.

Нагадаємо, номінантів на Оскар-2020 оголосили 13 січня 2020 року після голосування, яке тривало від 2 до 7 січня. Через два тижні після оголошення імен знаменитостей, що претендують на легендарну статуетку, номінанти зібралися на традиційному сніданку.

До теми: Оскар-2020: все, що варто знати про престижну кінопремію

Оскар 2020 – дата проведення

Як відомо, завершення остаточного голосування відбудеться завтра, 4 лютого, після чого 9 лютого Американська академія кіномистецтва назве переможців Оскара-2020. За українським часом кінопремія стартуватиме о 3:00 годині у ніч на 10 лютого.

Традиційно, за 1,5 години до початку шоу до червоної доріжки поруч з театром "Долбі" прибуватимуть гості та номінанти Оскара-2020. Онлайн-трансляцію премії Оскар-2020 можна буде дивитися на офіційному сайті, на сторінці у твіттері, на телеканалі ABC, а також на українському телеканалі "Україна". Цьогоріч вітчизняний канал вже всьоме отримав права на трансляцію і став ексклюзивним транслятором церемонії вручення премії Оскар-2020.

Варто додати, що нагородження наживо показуватимуть у 225 країнах світу. А 92-га церемонія вдруге пройде без ведучого.