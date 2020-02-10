Церемонія нагородження премії Оскар-2020: онлайн-трансляція
Церемонія нагородження Оскар-2020 розпочалась у театрі "Долбі" 9 лютого за місцевим часом Лос-Анджелеса і 10 лютого вночі за київським часом. Редакція LifeStyle 24 пропонує вам дивитися онлайн-трансляцію Оскара-2020 у нас на сайті.
Традиційно перед феєричним шоу та урочистим врученням статуеток зірки прибувають на червону доріжку Оскара-2020 поблизу театру "Долбі". Сотні знаменитостей завітали на церемонію нагородження, аби підтримати своїх колег. Урочисте прибування зірок розпочалося, як завжди, за декілька годин до самої премії Оскар.
До теми: Оскар-2020: список номінантів престижної премії
Додамо, що онлайн-трансляцію премії Оскар-2020 можна переглянути на офіційному сайті кінонагороди, на телеканалі "Україна", а також на телеканалі ABC. Загалом, онлайн-трансляція церемонії нагородження Оскар-2020 буде доступна щонайменше у 225 країнах світу.
Коли відбудеться премія Оскар-2020?
Трансляція червоної доріжки – 9 лютого о 15:30 в Лос-Анджелесі і 10 лютого о 1:30 в Україні.
Трансляція церемонії нагородження – 9 лютого о 17:00 в Лос-Анджелесі і 10 лютого о 3:00 в Україні.
Онлайн-трансляція Оскара-2020:
Нагадаємо, відбір номінантів премії Оскар розпочався ще 2 січня та завершився 7 січня 2020 року. Імена усіх номінантів було оголошено 13 січня, а 27 січня для голлівудських зірок було влаштовано традиційний сніданок, куди завітали усі претенденти на Оскар-2020. Голосування за переможців у 24 категоріях розпочалося 30 січня і завершилося 4 лютого. А вже сьогодні, 9 лютого (в Україні – 10 лютого) проходить 92 церемонія нагородження лауреатів Оскара-2020.
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