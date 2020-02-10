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Оскар-2020: Хоакін Фенікс став найкращим актором

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Найкращим актором Оскара-2020 став Хоакін Фенікс / Getty Images

Сьогодні, в ніч з 9 на 10 лютого, в Лос-Анджелесі називають найкращих акторів, режисерів, сценаристів та інших представників кіноіндустрії. Вже стало відомо, що лауреатом Оскара-2020 у номінації "Найкраща чоловіча роль" став Хоакін Фенікс, який зіграв головну роль у фільмі "Джокер".

Нарешті сьогодні, в ніч з 9 на 10 лютого, театр "Долбі" відкрив двері для проведення церемонії нагородження Оскар-2020. Традиційно, чи не найбільшу увагу ЗМІ, кінокритики та поціновувачі кінематографа приділяють номінації "Найкраща чоловіча роль".

До речі: Переможці премії Оскар-2020: перелік

П'ять надзвичайно талановитих голлівудських акторів боролися за статуетку Оскара-2020. Однак Американська академія кіномистецва вирішила, що найкращим з-поміж обраних кандидатів є Хоакін Фенікс. Саме він отримав бажану нагороду за роль у фільмі "Джокер".

Володар Оскара-2020 зумів перемогти Антоніо Бандераса ("Біль і слава" / іспанською – Dolor y gloria), Леонардо Ді Капріо ("Одного разу в Голлівуді" / Once Upon A Time In Hollywood), Адама Драйвера ("Шлюбна історія" / Marriage Story) та Джонатана Прайса ("Два Папи" / The Two Popes).

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Автор: Марта Вересюк
Теги: Голлівуд Хоакін Фенікс LifeStyle Кіно
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