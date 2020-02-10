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Оскар-2020: найкрасивіші зіркові пари на червоній доріжці

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Найстильніші пари на Оскарі-2020 / LifeStyle 24

У Лос-Анжелесі в театрі "Долбі", в ніч з 9 на 10 лютого, відгриміла одна з найочікуваніших кіноподій року – церемонія вручення нагород Оскар. Редакція LifeStyle 24 зібрала найкрасивіші та найстильніші пари, які вийшли разом на червону доріжку.

Щороку Оскар супроводжується не лише врученням бажаних статуеток, але й дає черговий привід покрасуватися на червоній доріжці усім знаменитостям і продемонструвати свої розкішні образи. 

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На червоній доріжці ефектно виглядали Сальма Гаєк, Панелопа Крус, Рене Зелвегер, Марго Роббі та інші зірки. Однак ми звернули увагу на пари, які неймовірно доповнювали одне одного і прикували до себе увагу всіх фотографів. 

оскар-2020
Ніколь Кемпел і Антоніо Бандерас / Getty Images

оскар-2020
Рамі Малек та Люсі Бойнтон / Getty Images

оскар-2020
Скарлетт Йоханссон і Колін Жост / Getty Images

оскар-2020
Том Хенкс і Ріта Уілсон / Getty Images

оскар-2020
Наталі Портман і Бенджамін Мільпьє / Getty Images

оскар-2020
Хоакін Фенікс і Руні Мара / Getty Images

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Автор: Юлія Турелик
Теги: Голлівуд LifeStyle Оскар Оскар 2020
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