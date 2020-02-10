Оскар-2020: найкрасивіші зіркові пари на червоній доріжці

У Лос-Анжелесі в театрі "Долбі", в ніч з 9 на 10 лютого, відгриміла одна з найочікуваніших кіноподій року – церемонія вручення нагород Оскар. Редакція LifeStyle 24 зібрала найкрасивіші та найстильніші пари, які вийшли разом на червону доріжку.

Щороку Оскар супроводжується не лише врученням бажаних статуеток, але й дає черговий привід покрасуватися на червоній доріжці усім знаменитостям і продемонструвати свої розкішні образи.

Читайте також: Оскар-2020: розкішні фото зірок з червоної доріжки

На червоній доріжці ефектно виглядали Сальма Гаєк, Панелопа Крус, Рене Зелвегер, Марго Роббі та інші зірки. Однак ми звернули увагу на пари, які неймовірно доповнювали одне одного і прикували до себе увагу всіх фотографів.



Ніколь Кемпел і Антоніо Бандерас / Getty Images



Рамі Малек та Люсі Бойнтон / Getty Images



Скарлетт Йоханссон і Колін Жост / Getty Images



Том Хенкс і Ріта Уілсон / Getty Images



Наталі Портман і Бенджамін Мільпьє / Getty Images



Хоакін Фенікс і Руні Мара / Getty Images