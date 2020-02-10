Оскар-2020: найпровальніші образи червоної доріжки

Попри престижність і популярність премії Оскар-2020, на червоній доріжці з'являються не лише ті, хто можуть похвалитися ідеальним образом, але й ті, хто не зміг відчути межу між стилем та несмаком. Редакція LifeStyle 24 зібрала найпровальніші образи з легендарного килима Оскара-2020.

Розкіш, ефектність і помпезність – це чудово, якщо це стосується образів для подій світового рівня. Однак, на жаль, зачасту всі ці характеристики дуже близько межують із несмаком та вульгарністю. Здавалося б, хотів як краще, а вийшло як завжди.

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Кожного року на червоній доріжці Оскара-2020 своїми вбраннями, зачісками чи деталями образу дивують нові знаменитості. Кому ж цього року не вдалося справити ефектне враження і довелося потрапити до добірки "найпровальніших" образів – читайте далі у нашому матеріалі.

Лора Дерн

На жаль, номінантці Оскара-2020 Лорі Дерн довелося бути першою серед зірок, образ яких вважається не надто вдалим. Зірка фільму "Шлюбна історія" з'явилася на червоній доріжці у вбранні від Armani Prive – в сукні лаконічного крою з чорним ліфом, розшитим бісером і бахромою.



Лора Дерн на червоній доріжці Оскара-2020

Олівія Колман

Наступною до театру "Долбі" прибула вже оскароносна актриса Олівія Колман. У 2019 році вона стала лауреаткою у номінації "Найкраща жіноча роль". І, якщо минулого року знаменитість виблискувала на сцені у доволі елегантному образі, то цьогоріч її вибір припав на екстравагантне вбрання з оксамиту.



Олівія Колман на Оскарі-2020

Сірша Ронан

Ще однією актрисою, яка не змогла вразити фанатів бездоганним образом, виявилася 25-річна Сірша Ронан. Зірка фільму "Маленькі жінка", який приніс їй номінацію на "Найкращу жіночу роль", обрала контрастну сукню від Valentino, яка складалася з чорно-білого "верху" та світло-бузкового "низу".



Сірша Ронан на Оскарі-2020

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