Оскар-2020: список номінантів престижної премії
13 січня 2020 року оголосили номінантів премії "Оскар-2020" – найпрестижнішої нагороди в світовому кінематографі від Американської академії кіномистецтва. За звання найкращого фільму, актора чи акторки, а також низки інших звань, 10 лютого, у славнозвісному театрі Dolby, що в Лос-Анджелесі боротимуться найкращі зірки Голлівуду.
Оголошення номінантів премії Оскар-2020 розпочалось о за київським часом 13 січня. Повідомляли глядачам про номінантів премії "Оскар-2020" американський актор Джон Чо та актриса Іссі Рей. Трансляція відбулась на офіційному ютуб-каналі Американської кіноакадемії.
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Загалом назвали 24 номінації, а фінальне голосування за переможців відбудеться з 30 січня 2020 року по 4 лютого 2020 року. Шорт-лист ймовірних претендентів в 9 номінаціях було оголошено 18 грудня 2019 року.
Повний список номінантів на "Оскар-2020"
Найкращий фільм:
"Форд проти Феррарі"
"Ірландець"
"Кролик Джоджо"
"Джокер"
"Маленькі жінки"
"Шлюбна історія"
"1917"
"Одного разу в Голлівуді"
"Паразити"
Найкраща чоловіча роль:
Антоніо Бандерас ("Біль і слава")
Леонардо Ді Капріо ("Одного разу в Голлівуді")
Адам Драйвер ("Шлюбна історія")
Хоакін Фенікс ("Джокер")
Джонатан Прайс ("Два Папи")
Найкраща жіноча роль другого плану:
Кеті Бейтс ("Річард Джуелл")
Лора Дерн ("Шлюбна історія")
Скарлет Йоганссон ("Кролик Джоджо")
Флоренс П'ю ("Маленькі жінки")
Марго Роббі ("Секс-бомба")
Новина доповнюється...