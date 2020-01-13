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Оскар-2020: список номінантів престижної премії

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Номінанти премії Оскар-2020 / LifeStyle 24

13 січня 2020 року оголосили номінантів премії "Оскар-2020" – найпрестижнішої нагороди в світовому кінематографі від Американської академії кіномистецтва. За звання найкращого фільму, актора чи акторки, а також низки інших звань, 10 лютого, у славнозвісному театрі Dolby, що в Лос-Анджелесі боротимуться найкращі зірки Голлівуду.

Оголошення номінантів премії Оскар-2020 розпочалось о за київським часом 13 січня. Повідомляли глядачам про номінантів премії "Оскар-2020" американський актор Джон Чо та актриса Іссі Рей. Трансляція відбулась на офіційному ютуб-каналі Американської кіноакадемії.

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Загалом назвали 24 номінації, а фінальне голосування за переможців відбудеться з 30 січня 2020 року по 4 лютого 2020 року. Шорт-лист ймовірних претендентів в 9 номінаціях було оголошено 18 грудня 2019 року.

Повний список номінантів на "Оскар-2020"

Найкращий фільм:

"Форд проти Феррарі"

"Ірландець"

"Кролик Джоджо"

"Джокер"

"Маленькі жінки"

"Шлюбна історія" 

"1917"

"Одного разу в Голлівуді"

"Паразити"

Найкраща чоловіча роль:

Антоніо Бандерас ("Біль і слава")

Леонардо Ді Капріо ("Одного разу в Голлівуді")

Адам Драйвер ("Шлюбна історія")

Хоакін Фенікс ("Джокер")

Джонатан Прайс ("Два Папи")

Найкраща жіноча роль другого плану:

Кеті Бейтс ("Річард Джуелл")

Лора Дерн ("Шлюбна історія")

Скарлет Йоганссон ("Кролик Джоджо")

Флоренс П'ю ("Маленькі жінки")

Марго Роббі ("Секс-бомба")

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Голлівуд Новини LifeStyle Кіно Оскар 2020
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