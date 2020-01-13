Оскар-2020: список номінантів престижної премії

13 січня 2020 року оголосили номінантів премії "Оскар-2020" – найпрестижнішої нагороди в світовому кінематографі від Американської академії кіномистецтва. За звання найкращого фільму, актора чи акторки, а також низки інших звань, 10 лютого, у славнозвісному театрі Dolby, що в Лос-Анджелесі боротимуться найкращі зірки Голлівуду.

Оголошення номінантів премії Оскар-2020 розпочалось о за київським часом 13 січня. Повідомляли глядачам про номінантів премії "Оскар-2020" американський актор Джон Чо та актриса Іссі Рей. Трансляція відбулась на офіційному ютуб-каналі Американської кіноакадемії. Читайте також: Переможці премії Оскар-2019: перелік Загалом назвали 24 номінації, а фінальне голосування за переможців відбудеться з 30 січня 2020 року по 4 лютого 2020 року. Шорт-лист ймовірних претендентів в 9 номінаціях було оголошено 18 грудня 2019 року. Повний список номінантів на "Оскар-2020" Найкращий фільм: "Форд проти Феррарі" "Ірландець" "Кролик Джоджо" "Джокер" "Маленькі жінки" "Шлюбна історія" "1917" "Одного разу в Голлівуді" "Паразити" Найкраща чоловіча роль: Антоніо Бандерас ("Біль і слава") Леонардо Ді Капріо ("Одного разу в Голлівуді") Адам Драйвер ("Шлюбна історія") Хоакін Фенікс ("Джокер") Джонатан Прайс ("Два Папи") Найкраща жіноча роль другого плану: Кеті Бейтс ("Річард Джуелл") Лора Дерн ("Шлюбна історія") Скарлет Йоганссон ("Кролик Джоджо") Флоренс П'ю ("Маленькі жінки") Марго Роббі ("Секс-бомба") Новина доповнюється...