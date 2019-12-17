Оскар-2020 оголосив шорт-лист в номінації "Міжнародний фільм": список

Американський кінематограф наповну готується до вибухової події – Оскара-2020. Так, напередодні, 16 грудня, в США обирали стрічки, які потрапили до престижного шорт-листа номінації "Міжнародний повнометражний фільм".

Американська кіноакадемія оголосила шорт-лист в номінації "Міжнародний повнометражний фільм", про що повідомляється на офіційному сайті премії.

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Нагадаємо, що раніше ця категорія мала назву "Найкращий фільм іноземною мовою". Також додамо, що український фільм "Додому" режисера Нарімана Алієва, на жаль, не потрапив до шорт-листа і не буде боротися за престижну статуетку.

Шорт-лист Оскара-2020 на номінацію "Міжнародний повнометражний фільм":

"Розфарбований птах" (Чеська Республіка)

"Правда і справедливість" (Естонія)

"Знедолені" (Франція)

"Ті, хто залишився" (Угорщина)

"Ханіленд" (Північна Македонія)

"Корпус Крісті" (Польща)

"Дилда" (Росія)

"Атлантика" (Сенегал)

"Паразити" (Південна Корея)

"Біль і слава" (Іспанія)