Оскар-2020 оголосив шорт-лист в номінації "Міжнародний фільм": список

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Американський кінематограф наповну готується до вибухової події – Оскара-2020. Так, напередодні, 16 грудня, в США обирали стрічки, які потрапили до престижного шорт-листа номінації "Міжнародний повнометражний фільм".

Американська кіноакадемія оголосила шорт-лист в номінації "Міжнародний повнометражний фільм", про що повідомляється на офіційному сайті премії.

До теми: Оскар-2020: все, що варто знати про престижну кінопремію

Нагадаємо, що раніше ця категорія мала назву "Найкращий фільм іноземною мовою". Також додамо, що український фільм "Додому" режисера Нарімана Алієва, на жаль, не потрапив до шорт-листа і не буде боротися за престижну статуетку.

Шорт-лист Оскара-2020 на номінацію "Міжнародний повнометражний фільм":

"Розфарбований птах" (Чеська Республіка)

"Правда і справедливість" (Естонія)

"Знедолені" (Франція)

"Ті, хто залишився" (Угорщина)

"Ханіленд" (Північна Македонія)

"Корпус Крісті" (Польща)

"Дилда" (Росія)

"Атлантика" (Сенегал)

"Паразити" (Південна Корея)

"Біль і слава" (Іспанія)

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Оскар Оскар 2020
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