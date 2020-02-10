Оскар 2020: результати та реакція зірок на перемогу

У Лос-Анджелесі 10 лютого відбулась церемонія вручення нагород Оскар-2020. Ця подія для всієї кіноіндустрії є кульмінацією їхньої роботи. Хто ж отримав заповітну нагороду та якою була реакція зірок – читайте далі.

Фільм "Паразити"

Уперше головну нагороду кінопремії Оскар отримав не англомовний фільм. Південнокорейська драма "Паразити" режисера Пон Джун Хо здобула чотири статуетки, зокрема в найвагоміших номінаціях – "Найкращий фільм" та "Найкраща режисерська робота".

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Пон Джун Хо не стримував емоцій. Стоячи прямо на сцені зізнався, що добряче вип'є за перемогу, адже в номінації "Найкращий режисер" обійшов навіть Мартіна Скорсезе та Квентіна Тарантіно.



Нагородження режисера фільму "Паразити" Пон Джун Хо / Getty Images

"Я вчився на фільмах Мартіна Скорсезе. Це для мене велика честь, я ніколи не думав, що отримаю перемогу", – сказав зі сцени Пон Джун Хо.

Фільм "1917"

Букмекери прогнозували перемогу саме військовій драмі "1917". Так не сталось, але все ж фільм кілька Оскарів здобув:

"Найкращий звук";

"Найкращі візуальні спецефекти";

"Найкраща операторська робота".



Фільму "1917" прогнозували перемогу / Getty Images

Хоакін Фенікс

Найкращим актором, на думку кіноакадемії, став Хоакін Фенікс. Він зіграв роль Джокера в однойменному фільмі. На сцені переможець не стримав сліз. Це його перша в кар'єрі статуетка Оскара. Аби зіграти Джокера Хоакін за місяць схуд на 24 кілограми. Зі сцени, окрім слів вдячності, заговорив про проблеми людства.

"Ми відчуваємо, або нас змушують відчувати, що ми відстоюємо різні цінності. Коли ми говоримо про гендерну нерівність або расизм, права ЛГБТ, права корінного населення – ми, насамперед, говоримо про боротьбу з несправедливістю", – зазначив Хоакін Фенікс.



Хоакін Фенікс/ Getty Images

Бред Пітт

Для Бреда Пітта це перший акторський Оскар. Він переміг у номінації "Найкраща чоловіча роль другого плану". У 2014 році він вже отримував нагороду, однак у номінації "Найкращий продюсер". Цього разу на сцені він був менш говірким та емоційним, подякував улюбленому режисеру Квентіну Тарантіно зокрема, і за фільм "Одного разу в Голівуді", у якому він і зіграв роль.

"Це справді про Квентіна Джерома Тарантіно. Ти оригінальний, єдиний у своєму роді. Кіноіндустрія була б набагато сухішою без тебе. І мені подобається, що ти шукав найкраще у людях. Очікуйте найгіршого, але шукайте найкраще. Лео, я буду їздити на твої коктейлі будь-якого дня", – сказав Бред Пітт.



Бред Пітт / Getty Images

Рене Зеллвегер

Кращу жіночу роль виконала Рене Зеллвегер у фільмі "Джуді". Для акторки це вже друга статуетка в кар'єрі. Щоправда, першу здобула аж 17 років тому.



Рене Зеллвегер / Getty Images

Неочікуваним моментом церемонії нагородження став вихід на сцену Емінема. Культовий артист виконав для гостей пісню Lose Yourself, за яку репер у далекому 2003 році також отримав статуетку у номінації "Найкращий оригінальний саундтрек" до фільму "Восьма миля". Реперу підспівував увесь зал.



Найпрестижніші нагороди Оскар-2020 / Інфографіка 24 каналу