Оскар-2020 розкритикували за жарт про візуальні ефекти в фільмі "Коти"

Після Оскара-2020 пройшло вже два дні, але післясмак, здається, не покидатиме нас ще довго. В мережі з'явилася інформація, що не всім фанатам премії сподобалися жарти, які лунали на 92-ій церемонії нагородження, за що організаторів Оскара різко розкритикували.

Члени товариства фахівців з візуальних ефектів висловили своє невдоволення жартом про їхню роботу над фільмом "Коти" (Cats). На сайті видання Deadline зазначається, що компанія розкритикувала Американську академію кіномистецтва за їхню недоречну іронію стосовно спецефектів у фентезійному проєкті.

До речі, тут: Оскар-2020: найкурйозніші моменти премії у фото

Нагадаємо, фільм "Коти" вийшов на великі екрани наприкінці грудня 2019 року. Через кілька днів після прем'єри стрічку з Ребел Вілсон та Джеймсом Корденом відправили на допрацювання спецефектів. Однак навіть це не врятувало фільм від провалу.

А на церемонії нагородження Оскар-2020 сама Ребел Вілсон та її колега Корден вийшли на сцену в костюмах з "Котів", аби назвати імена лауреатів у номінації "Найкращі візуальні ефекти".



Джеймс Корден і Ребел Вілсон на Оскарі-2020 / Fox News

Члени товариства фахівців з візуальних ефектів заявили, що зі сторони академії неправильно списувати провал фільму лише на якість візуальних ефектів. За їхніми словами, одні лише спецефекти не можуть врятувати погану картину від невдачі.

Також представники організації заявили, що жарт дискредитує міжнародну спільноту фахівців зі створення візуальних ефектів. На думку працівників компанії, вони виконують досить складну і видатну роботу, завдяки якій повинні бути вшанованими, а не ставати причиною для глузування.

Американська академія кіномистецтва поки що не відповіла на претензію невдоволених колег.

Коти: трейлер українською дивитися онлайн