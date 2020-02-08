Оскар-2020: що відомо про акторів, які претендують на "Найкращу чоловічу роль"

Вже завтра, 9 лютого, у театрі "Долбі", що в Лос-Анджелесі, відгримить Оскар-2020. До події, яка вважається, найпрестижнішою у галузі кінематографа, готуються всі зірки Голлівуду, зокрема, номінанти. Сьогодні редакція LifeStyle 24 пропонує вам дізнатися більше про претендентів на "Найкращу чоловічу роль".

На звання найкращого актора 2020 року претендують, традиційно, п'ять акторів, які на думку Американської академії кіномистецтва зуміли найкраще проявити себе. Так, напередодні Оскара-2020 редакція LifeStyle 24 вирішила розповісти вам про номінантів, їхні ролі та фільми, у яких вони зіграли.

До теми: Оскар-2020: список номінантів престижної премії

Все про номінантів на "Найкращу чоловічу роль"

Антоніо Бандерас ("Біль і слава")

Антоніо Бандерас – один із небагатьох іспанських акторів, який зумів підкорити Голлівуд, а також перший актор Іспанії, який був номінований на Золотий Глобус, телевізійну премію Еммі і американську театральну премію Тоні. Тепер 59-річний Бандерас має всі шанси стати лауреатом Оскара-2020.



Антоніо Бандерас / IMDb

Іспанця номінували за головну роль у фільмі "Біль і слава" (іспанською – Dolor y gloria) режисера Педро Альмодовара. За сюжетом фільму, Сальвадор Малло, якого грає Антоніо Бандерас, прославився як режисер, однак зараз йому доводиться проживати не найкращі часи. Він відчуває, що переживає глибоку депресію, однак, на відміну від деяких колег, не хоче робити з себе жертву та розповідати про це всьому світові. Натомість він заглиблюється у своє минуле, зокрема, у дитинство. Сальвадор повертається у рідну Валенсію, згадує життя з батьками, почуття та пристрасть до жінки, яка стала його перший коханням, а також свою першу зустріч зі смертю. Пізніше головний герой, ніби, переноситься у Мадрид, де, будучи юним, знайшов своє щастя і одночасно втратив його. Переживаючи ці емоції, відомий режисер знову знаходить у собі сили творити.

Біль і слава: трейлер українською дивитися онлайн

Леонардо Ді Капріо ("Одного разу в Голлівуді")

А от ось цей голлівудський красень вже не один раз викликав хвилю обурення в мережі через те, що не отримував бажаний Оскар доволі довго. Однак у 2016 році він таки став лауреатом премії у категорії "Найкраща чоловіча роль". Він виконав головну роль у фільмі "Легенда Г'ю Гласса".



Леонардо Ді Капріо / IMDb

А вже 9 лютого Ді Капріо боротиметься за це ж звання завдяки стрічці "Одного разу в Голлівуді". В сюжет фільму Квентіна Тарантіно покладено реальну історію, яку він "прикрасив" художнім вимислом. Події розгортаються влітку 1969 року. Рік Далтон, якого, власне, зіграв Леонардо Ді Капріо, – телевізійний актор, який переживає злети кар'єри. Він усіма силами намагається закріпитися на вершині популярності, тому шукає ролі, які могли б йому в цьому допомогти. Його напарником у пошуку успіху стає дублер Бут Кліфф, якого зіграв Бред Пітт. Разом їм доведеться пережити чимало пригод, познайомитися з Шерон Тейт і стати свідками жорстоких злочинів серійного вбивці Чарльза Менсона.

Одного разу в Голлівуді: трейлер українською дивитися онлайн

Адам Драйвер ("Шлюбна історія")

Американський актор Адам Драйвер теж претендує на перемогу в одній з головних номінацій Оскара-2020. Додамо, що на премії Оскар-2019 він був заявлений у категорії "Найкраща чоловіча роль другого плану", однак йому довелося поступитися місцем Махершалалхашбазу Алі.



Адам Драйвер / IMDb

Цьогоріч Адам Драйвер зіграв головну роль у фільмі "Шлюбна історія" Ноа Баумбаха. За сюжетом драми, досить молода сім'я, яка складається з Чарлі і Ніколь Барбер, переживає розлучення. Він – театральний режисер, а вона – провідна актриса, яка грає головну роль у його постановці. Вони переживають складний період і зі всіх сил намагаються не показувати цього маленькому синові.. Однак, після кількох спроб мирно врегулювати непорозуміння, їм доведеться піти на крайнощі.

Шлюбна історія: трейлер дивитися онлайн

Хоакін Фенікс ("Джокер")

Цей американський старожил не з чуток знає, що таке боротьба за Оскар, адже він номінувався на "Найкращу чоловічу роль другого плану" у 2001 році та "Найкращу чоловічу роль" у 2006, 2013 та 2020 роках. І, якщо перші три рази акторові довелося зазнати фіаско, то на Оскарі-2020 йому прогнозують феєричну перемогу.



Хоакін Фенікс / IMDb

Хоакін Фенікс бездоганно зіграв роль Джокера у фільмі Тодда Філліпса. Сюжет розгортається у 1981 році у Готем-сіті. Комік Артур Флек, якого зіграв Хоакін Фенікс, розчарувався у своїй професії. Його талант виявився нікому не потрібним, а глядачі не дали йому тієї любові, якої він чекав. Саме через це Артур втрачає світлий розум і починає вбивати людей у такий спосіб, який наганяє жах на мешканців усього міста.

Джокер: трейлер українською дивитися онлайн

Джонатан Прайс ("Два Папи")

72-річний валлійський актор вперше за життя удостоївся номінації на Оскар. Джонатана Прайса представили у категорії "Найкраща чоловіча роль" за гру у фільмі "Два Папи".



Джонатан Прайс / IMDb

В сюжет фільму "Два Папи" покладено реальні події, до яких режисер Фернандо Мейрелліс додав трішки гумору та сюрреалізму. Події розгортаються у 2013 році, коли кардинал Бергольо, який давно просить про відставку, приїжджає до Ватикану до чинного Папи Бенедикта XVI, який відмовляє йому у відставці. У переломний момент для церкви і власного життя два яскравих лідери дискутують про те, як кожен з них намагається зміцнити у вірі сучасний світ, а головне – самого себе.

Два Папи: трейлер дивитися онлайн