Оскар-2020: церемонія може вдруге за останні 30 років пройти без ведучого

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Оскар-2019
Оскар-2019 / www.gettyimages.com

Наступна 92 церемонія вручення кінопремії Оскар відбудеться 9 лютого наступного року. Місце проведення премії буде незмінним – кінотеатр Dolby, що в Лос-Анджелесі. Однак з'явилася інформація, що церемонія може знову пройти без ведучого.

Таку думку висловила керівник ABC Entertainment Кері Бурк, пише Variety. Бурк відповіла журналістам, що вони будуть пробувати не зв'язуватися знову з форматом проведення Оскару без ведучого.

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Разом з цим, Бурк не відповіла "ні" на питання стосовно повернення на цю позицію американського коміка і телеведучого Джиммі Кіммела (ведучий Оскару у 2017 і 2018 роках), який підписав трирічне продовження контракту з ABC. 

Крім того, Кері додала, що трансляція Оскара-2019 виросла в рейтингах (близько 12% в загальній кількості глядачів у порівнянні з попереднім 2018 роком).

Нагадаємо, у 2019 році церемонія вручення премії Оскар вперше за 30 років залишилася без ведучого, адже після відмови Кевіна Харта від пропозиції провести вручення кінопремій продюсери не знайшли йому заміни. Тоді голлівудські знаменитості самі виходили на сцену, оголошували категорії і вручали статуетки.


Альфонсо Куарон на церемонії Оскар-2019 / Getty Images

Що відомо про церемонію Оскар-2020?92 церемонія вручення кінопремії Оскар відбудеться 9 лютого 2020 року в Dolby Theater у Лос-Анджелесі. Оголошення номінантів кінопремії традиційно пройде місяцем раніше. Наразі невідомо, які актори та кінострічки увійдуть в лонг-лист номінантів премії і про це ми дізнаємось не раніше, ніж у грудні 2019 року. Чи буде ведучий на церемонії – теж невідомо, адже на Оскарі-2019 подія відбувалась без нього. Церемонію нагородження кінопремії в прямому ефірі покажуть в 225 країнах світу.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Оскар Оскар-2019
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