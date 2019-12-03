Оскар-2020: все, що варто знати про престижну кінопремію

Вже через два місяці у Лос-Анджелесі відгримить одна з найочікуваніших церемоній нагородження як для кінематографа, так і для його фанатів – Оскар-2020. Цьогоріч він пройде 9 лютого 2020 року. Оскільки ажіотаж навколо американської премії лише набирає обертів, редакція LifeStyle 24 вирішила розповісти вам цікаві факти про майбутню церемонію.

Церемонія народження Оскар проводиться у кінематографі США з 1929 року, що не може не свідчити про її статусність, престижність та авторитетність. Той, хто отримає славнозвісну статуетку – приречений на злети у кар'єрі, затребуваність і миттєве зростання популярності.

До теми: Оскар-2020: назвали головних претендентів на премію

Попри майже столітні канони, які притаманні лише Оскару, організатори кінопремії полюбляють додавати перчинку і вдосконалювати церемонію нагородження з кожним роком. До прикладу, тогорічна премія вперше за останніх 30 років пройшла без ведучого. Тож, чим здивує Оскар 2020 – читайте далі.

Дата та місце проведення Оскара-2020

З 2001 року церемонія нагородження Оскар незмінно проходить у театрі "Долбі" (Dolby Theatre), що в Лос-Анджелесі. Приміщення, яке стало постійною ареною проведення популярної кінопремії, може вмістити близько 3400 осіб.

Так, цьогоріч знаменитий театр знову прийматиме всіх причетних до Оскара-2020 вже 9 лютого 2020 року.

Перелік подій Оскара-2020

Оголошення шорт-листа Оскара-2020 – 16 грудня 2019 року

Голосування номінацій (початок) – 2 січня 2020 року

Голосування номінацій (завершення) – 7 січня 2020 року

Оголошення номінантів – 13 січня 2020 року

Сніданок номінантів – 27 січня 2020 року

Початок остаточного голосування – 30 січня 2020 року

Завершення остаточного голосування – 4 лютого 2020 року

92-га церемонія нагородження премії "Оскар" – 9 лютого 2020 року

Вдруге без ведучого?

Здається, американці оцінили проведення Оскара-2019 без ведучого, адже всі, хто були причетними до кінопремії, створили незабутню атмосферу без допомоги розважальної персони.

Незважаючи на те, що керівник ABC Entertainment Кері Бурк заявила, що організатори Оскара не хочуть прив'язуватися до нового формату, кандидатура коміка і телеведучого Джиммі Кіммела на роль ведучого була відхилена. Додамо, що у 2017 та 2018 роках саме він проводив церемонію нагородження Оскар. А у 2019 році Кевін Гарт сам відмовився вести премію через те, що американське суспільство неоднозначно сприймає його жарти про нетрадиційну орієнтацію.



Джиммі Кіммел, ведучий Оскраа-2018 / Allure

Змінені назви номінацій

У квітні 2019 року, незадовго після оголошення лауреатів Оскара-2019, організатори кінопремії оголосили нововведені правила щодо наступної церемонії нагородження. Оновлення торкнулися назв категорій, які багато років поспіль були незмінними і, як вважають провідники, дещо застарілими. До прикладу слово "іноземний" вживається дедалі рідше, тому одноголосно було прийнято рішення замінити його. Тож, номінація "Найкращий іноземний фільм" (Foreign Language Film) було перейменовано на "Міжнародний художній фільм" (International Feature Film).

Збільшення номінантних місць в окремих категоріях

Окрім змінених назв номінацій, на які претендуватимуть популярні стрічки, організатори Оскара-2020 заявили, що в окремих категоріях премії за перемогу зможуть поборотися більше картин. Так, номінація "Грим і зачіски" збільшила кількість фільмів з трьох до п'яти, а шорт-лист – з семи до десяти.



Славнозвісна статуетка Оскар / Gold Derby

Обмеження для учасників

"Хочеш отримати бажану статуетку Оскар? Дотримуйся усіх правил", – якось так можна описати нововведені правила провідниками кінопремії 2020 року. Навесні 2019 року вони заявили, що стрічки, які претендуватимуть на статуетки в номінаціях "Найкращий короткометражний анімаційний фільм" і "Найкращий короткометражний ігровий фільм" повинні представлятися лише у Нью-Йорку та Лос-Анджелесі, де, власне, проходитиме славнозвісна церемонія нагородження Оскар-2020.

Оскар для України

Нагадаємо, що до першого лонг-листа Оскара-2020 потрапила нашуміла українська стрічка "Додому", режисером якої виступив Наріман Алієв. Сюжет фільму розгортається навколо кримського татарина і його двох синів, які поїхали в Київ після анексії Криму. Через смерть одного з них батько приїжджає у Київ, щоб забрати тіло назад та поховати згідно з мусульманськими традиціями. Водночас інший син не розуміє рішення батька і потреби дотримання традицій. Однак чи потрапить стрічка "Додому" до шорт-листа та основних номінацій Оскара-2020, ми дізнаємося 16 грудня 2019 року та 13 січня 2020 року.

"Додому": трейлер до фільму