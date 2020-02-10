Оскар-2020: який фільм отримав найбільше статуеток

В ніч з 9 на 10 лютого за київським часом, відгриміла найочікуваніша подія у світі кінематографа – 92 церемонія нагородження премії Оскар-2020. Найпрестижнішу премію "Найкращий фільм року" отримав фільм "Паразити" південнокорейського режисера Пон Джун Хо.

Кінокартина також отримала статуетку за "Найкращий іноземний фільм", "Найкращий оригінальний сценарій", а Пон Джун Хо забрав нагороду як "Найкращий режисер".

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Епічна драма "1917", яка стала однією з найочікуваніших стрічок на військову тематику у 2020 році забрала 3 статуетки Оскар: за "Найкращий звук", "Найкращі візуальні ефекти" та "Найкращу операторську роботу".

Кінострічка "Джокер" режисера Тодда Філліпса, яка стала найкасовішим фільмом знятим за мотивами коміксів отримала 2 статуетки Оскар: за "Найкращу музику до фільму", а Хоакін Фекнікс зі сльозами на очах здобув перемогу в "Найкращій чоловічій ролі".

Не поступилась "Джокеру" кінокартина голлівудського режисера Квентіна Таррантіно "Одного разу в Голлівуді", яка також забрала 2 оскарівські статуетки. "Найкращу чоловічу роль другого плану" здобув Бред Пітт, другий Оскар фільм отримав за "Найкращу роботу художника-постановника".

Не здав позицій і фільм "Аутсайдери" ("Форд проти Феррарі") режисера Джеймса Менголда, який базується на реальних подіях. Стрічка отримала перемогу в номінаціях "Найкращий звуковий монтаж" та "Найкращий монтаж".



Фільми, які отримали найбільше статуеток "Оскар"