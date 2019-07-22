Оскар де ла Рента: шлях модельєра до створення власного бренду і неповторного стилю

Талановитий представник модної індустрії, майстер своєї справи, людина з рідкісним смаком і надзвичайно тонким почуттям прекрасного – американський модельєр Оскар де ла Рента – пішов із життя у 82 роки. Останні 8 із яких боровся з раком. До кінця своїх днів продовжував активно працювати і розвивати компанію Oscar de la Renta.

Майже за 50 років блискучої кар'єри в світі моди знаменитий дизайнер став володарем багатьох почесних нагород, в тому числі довічної нагороди за внесок у розвиток американської моди Ради модних дизайнерів Америки. Він здобув всесвітнє визнання завдяки створенню приголомшливих жіночим туалетів. У його числі клієнток були перші леді США – Ненсі Рейган, Хілларі Клінтон, Лора Буш і Мішель Обама.

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Сьогодні LifeStyle 24 згадує життя модельєра домініканського походження, який вразив увесь світ.

Юні роки

Знаменитий американський дизайнер народився у 1932 році в Домініканській республіці у багатодітній сім'ї. Змалечку хотів бути художником і мріяв про далекі мандри. Закінчивши університет в Сан-Домінго, він поїхав у Мадрид, там займався вивченням живопису і його історії. Оскар бачив себе вільним художником. Однак, вже мав свій підробіток – ілюстрував модні журнали.

Початок кар'єри дизайнера

Красень-домініканець мріяв про життя, сповнене цікавих пригод. Але один випадок несподівано перетворив вчорашнього студента на одного з найвідоміших дизайнерів світу.

Все сталося через одну сукню. Вихованець Мадридської академії красних мистецтв отримав пропозицію створити випускну сукню для своєї приятельки – доньки американського посла в Іспанії. Найбільше Оскар здивувався, коли у цій сукні дівчина знялася для обкладинки журналу "Life".



Перше плаття Оскара, Мадрид, 1956 рік / Vogue

Цей неочікуваний поворот долі змінив його життя. Сукня справила справжній фурор, а на Оскара обвалився шквал дзвінків і послань. Одні захоплювалися роботою, інші залишали замовлення на створення для них не менш яскравої і грандіозної сукні. Ця обставина допомогла йому вийти з тіні і проявити себе. В результаті його було запрошено у дім моди Balenciaga, де він став помічником іспанського модельєра Крістобаля Баленсьяги.

У 1961 році молодий дизайнер намагається все більше наблизитися до моди міжнародного рівня. У Парижі пробує себе в будинку моди Lanvin, працюючи з Антоніо Кастілло. На цій роботі мав можливість познайомився з усім вищим суспільством Парижа, і в тому числі з Франсуазою де Ланглад, яка очолювала французький Vogue. Так дизайнер зустрів свою першу дружину.

Мудра порада

У 1962 році на прийомі у герцога Ланфранко Распоні в Нью-Йорку Оскар де ла Рента познайомився з власницею косметичної імперії Елізабет Арден, яка давно хотіла запустити лінію одягу і запропонувала йому співпрацю. Окрім цієї пропозиції в модельєра було багато інших, включаючи пропозицію від будинку Christian Dior. Але Діана Вріланд, головний редактор американського Vogue, порадила йому працювати з Елізабет Арден, яка нічого не тямила в моді, а не з Dior, де він завжди залишався б тінню інших дизайнерів. Послухавши мудру пораду, дизайнер разом з дружиною переїхав у Нью-Йорк і влаштувався до Елізабет Арден. Саме в Нью-Йорку у 1965 році дизайнер зміг представити свою першу колекцію.

Становлення і шлях власного бренду

Коли Оскар перейшов в дім моди Jane Derby, після того, як власниця пішла з життя, він викупив марку і назвав своїм ім'ям. Так в 1967 році з'явився знаменитий бренд Oscar de la Renta.

Через три роки після заснування свого модного будинку, дизайнер запустив лінію чоловічого одягу, а ще через три роки зайняв пост президента Ради модних дизайнерів Америки.

У 2004 році з'являється перший магазин в Нью-Йорку. На міжнародну арену модний будинок зміг вийти в 2008 році, коли вже з'явилися фірмові магазини в Афінах і Мадриді.



Сукня Оскара де ла Рента / Vogue

Представлені в магазині моделі демонстрували самобутній стиль модельєра. Він полягав в об'єднанні елементів фламенко, східних мотивів і абстрактних принтів в костюмі. Сполучення різних культур і епох, тканини і фактури, особливості конструювання – все це надавало костюмам підкреслену вишуканість і елегантність. Він зміг продемонструвати оригінальне і самобутнє бачення в моделюванні одягу.

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Особливості бренду

Основна відмінна риса всіх речей дизайнера – чіткий і лаконічний силует. У колекціях кутюр'є ніколи не були присутні моделі авангардного спрямування. Стиль одягу Oscar de la Renta – класика та інтерпретація класичних мотивів в сучасному баченні.

Завдяки винятковій жіночності суконь дизайнера віддавали перевагу найвідоміші леді світу. Тут і кінозірки, і дружини президентів, і арабські принцеси. Майже усі відомі жінки намагалися роздобути в свій гардероб сукні від популярного майстра.



Вікторія Бекхем і Оскар де ла Рент / Ivona - bigmir)net

"На премію Оскар одягнемося від Оскара",

– цей вислів став крилатим, який скоріше за все, був найкращою похвалою модельєрові.

Під маркою Oscar de la Renta розробили випуск лінії аксесуарів. У ній представлені взуття, капелюшки, сумки, ремені, прикраси та інші атрибути. У колекціях де ла Рента присутні як дорогі вишукані сумки зі шкіри рептилій, так і прості полотняні екземпляри. Власна лінія аксесуарів дозволяє створювати абсолютно завершені лаконічні образи. Вперше демонстрація аксесуарів від Oscar de la Renta проводилася у 2001 році. Пізніше Оскаром були створені колекції хутряних виробів і відкрита косметична лінія.

Крім того, перші зірки світу особливо полюбляють аромати парфумів, що випускаються під однойменним брендом. Наприклад, класичний парфум "Червона орхідея" став популярним жіночим ароматом і знайшов багато прихильниць. Бренд, як ніякий інший дозволяє відчути неосяжний і невловимий зв'язок між епохами і поколіннями, при цьому залишаючись сучасним.

Жертви моди

Широко відомий вислів "жертва моди" належить саме Оскару. Під цим дизайнер мав на увазі людей, які слідуючи модним тенденціям скуповують "все наймодніше", через що втрачають свою індивідуальність. Він не любив вигадувати теми колекцій, думати про тенденції та популярні течії. Сам він говорив, що створює "красиві речі на цілий рік" і наполягав, що вибирати їх слід, відштовхуючись від власного стилю.

Мода – це про те, як одягатися відповідно до трендів. Стиль – це скоріше про те, як бути собою,

– сказав модельєр.

Весільні сукні

Весільні сукні де ла Ренти заслуговують на особливу увагу і присвятити їм можна було б окрему статтю. У моделях чітко простежувався стиль художника: розкішні тканини і чіткі лаконічні силуети.



Весільні сукні / Martha Steward Weddings

У весільних сукнях обов'язково мали бути присутні всі класичні деталі і елементи: мережива, стрічки, вишивка, багатошаровість. Вони утворювали дивовижні поєднання між собою. Це дозволяє створювати дизайнеру бренду справжні шедеври весільної моди.

Свою останню весільну сукню він зшив для Амаль Аламуддін – теперішньої дружини Джорджа Клуні.



Весільна сукня для Амаль Аламуддін / Woman.ru

Секрет успішності дизайнера

Друзі де ла Рента запевняли, що справа не тільки в його елегантності та винятковій проникливості, а в любові до жінок. Його натхненням були жінки. Він захоплювався жінками і знав, як їх здивувати.

Моя робота як дизайнера полягає в тому, щоб дати жінці відчути себе найкращою,

– говорив Оскард да ла Рента.

Автор: Ірина Ковальчук