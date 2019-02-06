Оскароносна акторка Дженніфер Лоуренс заручилась: відоме ім'я нареченого

Весільна лихоманка у Голлівуді продовжується. За інформацією західних ЗМІ, 28-річна акторка Дженніфер Лоуренс заручилась із 34-річним директором галереї сучасного мистецтва Gladstone Gallery Куком Мароні.

Як повідомляє видання People з посиланням на інсайдерів, голлівудська зірка невдовзі піде під вінець. Кук Мароні подарував Дженніфер Лоуренс коштовну каблучку, яку вона не знімає зі свого пальця.

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У суботу, 2 лютого, акторку з розкішною прикрасою помітили в одному з ресторанів Нью-Йорка. Там вона повечеряла з Куком Мароні, не приховуючи свого щастя від спілкування з бойфрендом.

Камінь був гігантським. З боку здавалося, що вони щось святкують, і очевидці підтверджують це. Вони сиділи в кутку. На Дженніфер було миле чорне плаття в білий горошок,

– розповів інсайдер.

Наразі представники Дженніфер Лоуренс та Кука Мароні підтвердили новину про заручини. Однак не відомо, де саме та як відбулось романтичне освідчення.



Дженніфер Лоуренс та Кук Мароні заручились / Entertainment Tonight

Чутки про роман Дженніфер Лоуренс та Кука Мароні з'явились ще у червні 2018 року. Відтоді пара часто поставала в об'єктивах папараці. Ймовірно, мистецтвознавець не любить виставляти своє особисте життя на розгляд громадськості, відтак стосунки з акторкою він жодного разу не коментував. Така приватність до вподоби Дженніфер, адже саме її акторська кар'єра часто ставала на заваді коханню.

Хто така Дженніфер Лоуренс?

Зірка кінофільмів "Мій хлопець – псих", "Голодні ігри", "Будинок покеру", "Серена", "Американська афера", "Як божевільний" та ін. У 2013 році Дженніфер Лоуренс отримала премію "Оскар" в номінації за найкращу жіночу роль у фільмі "Мій хлопець — псих". За "Аферу по-американськи" актриса виграла премію BAFTA і другий рік поспіль "Золотий глобус".