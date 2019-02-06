Оскароносна акторка Дженніфер Лоуренс заручилась: відоме ім'я нареченого

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Оскароносна акторка Дженніфер Лоуренс заручилась: відоме ім'я нареченого
/ www.usmagazine.com

Весільна лихоманка у Голлівуді продовжується. За інформацією західних ЗМІ, 28-річна акторка Дженніфер Лоуренс заручилась із 34-річним директором галереї сучасного мистецтва Gladstone Gallery Куком Мароні.

Як повідомляє видання People з посиланням на інсайдерів, голлівудська зірка невдовзі піде під вінець. Кук Мароні подарував Дженніфер Лоуренс коштовну каблучку, яку вона не знімає зі свого пальця.

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У суботу, 2 лютого, акторку з розкішною прикрасою помітили в одному з ресторанів Нью-Йорка. Там вона повечеряла з Куком Мароні, не приховуючи свого щастя від спілкування з бойфрендом. 

Камінь був гігантським. З боку здавалося, що вони щось святкують, і очевидці підтверджують це. Вони сиділи в кутку. На Дженніфер було миле чорне плаття в білий горошок,
– розповів інсайдер.

Наразі представники Дженніфер Лоуренс та Кука Мароні підтвердили новину про заручини. Однак не відомо, де саме та як відбулось романтичне освідчення. 

Дженніфер Лоуренс та Кук Мароні заручились
Дженніфер Лоуренс та Кук Мароні заручились / Entertainment Tonight

Чутки про роман Дженніфер Лоуренс та Кука Мароні з'явились ще у червні 2018 року. Відтоді пара часто поставала в об'єктивах папараці. Ймовірно, мистецтвознавець не любить виставляти своє особисте життя на розгляд громадськості, відтак стосунки з акторкою він жодного разу не коментував. Така приватність до вподоби Дженніфер, адже саме її акторська кар'єра часто ставала на заваді коханню. 

Хто така Дженніфер Лоуренс?
Зірка кінофільмів "Мій хлопець – псих", "Голодні ігри", "Будинок покеру", "Серена", "Американська афера", "Як божевільний" та ін. У 2013 році Дженніфер Лоуренс отримала премію "Оскар" в номінації за найкращу жіночу роль у фільмі "Мій хлопець — псих". За "Аферу по-американськи" актриса виграла премію BAFTA і другий рік поспіль "Золотий глобус".

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Теги: LifeStyle Голлівуд Зіркові весілля
Джерело: 24 Канал
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